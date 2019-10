Spiltips: Sådan scorer du kassen efter Tottenham-nedtur

Det er oplagt at tro, at Tottenham svarer igen på øretæven mod Bayern München ved at tage til Sydkysten og høste tre point, men er det også værd at spille på? Vi snakker et hold, som efterhånden er uden sejr i ni udekampe i træk i Premier League. NI!

I fire af deres fem udekampe i denne sæson indkasserede de to mål, undtagelsen var mod Colchester i Liga Cup. Hvor man så tabte efter straffesparkskonkurrence. Det kører bare ikke for Spurs, men de er selvfølgelig på jagt efter at rejse sig, og hvem kigger man så imod? Topscoreren selvfølgelig.

Harry Kane skal nok gå forrest i forsøget på at få vendt skuden og odds 2.08 på, at han får scoret i løbet af kampen, er mere fristende end udesejren efter min mening.

Han har været på tavlen i de seneste fire kampe for Tottenham, hvori han startede på banen. Han har været på tavlen i deres seneste tre udekampe i Premier League. Han scorede i Tottenhams seneste to udekampe mod Brighton.

Et andet fristende spil, endog meget fristende efter min mening, er en satsning på under fire kort. Brighton har i tre hjemmekampe fået ét gult kort. Tottenham har i tre udekampe fået syv gule kort. Fem af dem kom dog mod Arsenal. Der er ingen af de seneste fire opgør mellem disse to, som havde mere end tre kort.

Hos bet365 kan du desuden spille på, at Lewis Dunk højst noteres for én tackling. Han har spillet fuld tid i samtlige ligakampe for Brighton i denne sæson. Mod Chelsea og mod Manchester City, Brightons to vanskeligste kampe indtil nu, blev han noteret for nul tacklinger.

Spilforslag:

Premier League lørdag 13.30

Brighton – Tottenham

Harry Kane scorer odds 2.08 Nordicbet

Under 4 kort odds 1.85 bet365

Lewis Dunk under 1.5 tacklinger odds 1.66

Hobro – AaB

Vi napper også lige et skud fra lørdagens Superliga-kamp. Det giver odds 1.75 på, at begge hold scorer i Hobro. Havde man satset 100 kroner på dét udfald i alle Hobros kampe i denne sæson, 12 i alt, havde man haft 550 kroner i overskud. Det er nemlig kun i to af deres 12 kampe, at begge ikke kom på tavlen.

En lige så imponerende målstatistik kan AaB ikke prale med, men de har mødt Hobro tre gange allerede i 2019 og i alle tre kom begge hold på tavlen. Alle gode gange fire? Alle tre opgør i 2019 sluttede i øvrigt uafgjort. Alle gode gange fire?

Spilforslag:

Superliga lørdag 16.00

Hobro – AaB

Begge hold scorer odds 1.75 bet365