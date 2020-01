Spiltips: Sats bare på Arsenal

Der betales i omegnen af odds 1.42 på mindst tre mål i Atalantas hjemmekamp mod Parma i eftermiddag, mens der betales odds 1.80 på, at begge hold scorer. Da Atalanta samtidig er kæmpefavorit til at vinde kampen, må det indikere, at bookmakerne forventer rigtigt mange mål af hjemmeholdet og ikke nødvendigvis af udeholdet.

Det kan Atalanta også godt, deres sidste hjemmekamp inden julepausen med vundet med 5-0 over Milan. Men de er altså heller ikke usårlige, for det var faktisk kun anden gang i denne sæson, alle turneringer inklusive, at de holdt rent bur på eget græs. Og første gang i 10 hjemmekampe i Serie A.

Er Parma så vitterlig så chanceløse? De er uden nederlag i deres seneste fem udekampe, hvor de blandt andet har spillet 2-2 mod Inter og vundet 2-1 i Napoli. Så nej, Parma er ikke chanceløse og odds 1.80 ser lidt højt ud på mål af begge parter.

Spilforslag:

Serie A mandag 15.00

Atalanta – Parma begge scorer odds 1.80 Bwin

Arsenal – Leeds

Man kan godt se aftenens duel her som en mulighed for Leeds til at teste evnerne af mod en klub fra den række, som de bejler meget kraftigt til at rykke op i. Jeg tvivler bare på, at Marcelo Bielsa går synderligt meget op i kampen.

Det er i det hele taget mange år siden, at Leeds har gjort et nummer ud af FA Cup’en, hvad syv nederlag i deres seneste 10 kampe vist signalerer meget godt. Syv af deres seneste ni udekampe gav nederlag, heraf de seneste tre i træk.

Da Leeds sidste år i denne runde spillede udekamp mod QPR fra The Championship, var det med et reservehold, og ændrer Bielsa på dén holdning til i aften?

December har været hård og nok er de tophold i The Championship, men kun med én sejr i fem kampe, og han kan godt huske, hvordan deres forspring smuldrede i sidste sæson. Det ønsker han ikke gentaget og derfor tror jeg ikke, at han vil være voldsomt skuffet over et nederlag.

December var selvfølgelig også hård for Arsenal, men de åbnede året med en prestigefuld sejr over Manchester United og med ny manager ved roret må der være et ønske om at ride videre, om ikke på bølgen så for at få skabt en bølge.

Jeg tager chancen på en Arsenal-sejr og nedenstående giver odds 1.72 ved hjemmesejr på mindst to overskydende mål, mens hjemmesejr på ét overskydende mål giver indskuddet retur.

Jeg satser desuden på knap så mange hjørnespark af hjemmeholdet, for det er bestemt ikke over fløjene, at Arsenal har afviklet deres taktik i de tre kampe under Artetas ledelse. The Gunners er nået frem til hhv. tre, to og ét hjørnespark. Og to af disse kampe var på hjemmebane!

Spilforslag:

FA Cup mandag 20.56

(asian handicap -1) 1 odds 1.72 Unibet

Arsenal under 6.5 hjørnespark odds 2.10 Unibet

