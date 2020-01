Spiltips: Storklub kan ende i problemer

Bristol Rovers – Coventry

Begge klubber har været igennem to runder for at nå hertil, så i og med at begge åbenlyst er kommet igennem disse runder, antyder det en vis interesse i at gøre det så godt som muligt. Men begge disse runder er også én af grundene til at spille Coventry her.

Bristol Rovers har i begge runder nemlig været igennem omkampe for at komme videre. I begge tilfælde var den første kamp på hjemmebane, hvor de blot opnåede uafgjort, inden de så satte sig igennem på udebane.

Begge mod laverede rangerende modstandere. I virkeligheden overraskede det nok ikke engang de gode mennesker i Bristol, for Rovers har voldsomt svært ved at håndtere hjemmekampe i FA Cup’en. De har kun én sejr deres seneste 10 hjemmekampe i denne turnering, og den kom efter forlænget spilletid.

Deres seneste 13 hjemmekampe i FA Cup gav én sejr, og det var over et hold fra den 8. bedste division. Coventry er også ligesom Rovers nået hertil via to udesejre, og de har været flyvende hen over julen med to udesejre på 4-1.

Jeg satser på alle gode gange tre for ”The Sky Blues”, og smider desuden lidt mønt efter begge hold på tavlen. Fem af deres seneste seks udekampe havde begge hold på tavlen, og Rovers’ seneste fem hjemmekampe i FA Cup havde begge på tavlen.

Spilforslag:

FA Cup søndag 15.01

(asian handicap -0.25) 2 odds 1.95 bet365

Begge hold scorer odds 1.67 bethard

Sheffield United – Fylde

Vi er her ude i et opgør mellem Premier League og den femtebedste række, og det burde selvfølgelig være en opgave, som Sheffield United kan klare, men ”burde” klarer ikke altid ærterne. Det er Sheffield United det bedste eksempel på.

I sidste sæson røg de ud i netop 3. runde i en hjemmekamp mod Barnet fra… den femtebedste række. Barnet scorede efter 21 minutter og forsvarede sig derefter med næb og kløer. Helt klart ikke et nederlag manager Chris Wilder var tilfreds med, men omvendt sikrede det også United ro til at køre en lidt overraskende oprykning i land.

De har klaret sig fantastisk indtil nu i Premier League, men har haft en voldsom jul med udekampe mod først Manchester City og herefter Liverpool. Kampe der lå d. 29. december og 2. januar, altså i torsdags, mens Fylde spillede d. 28. og den 1. januar.

Det ville ikke være nogen stor overraskelse, hvis manager Wilder atter roterer markant i startopstillingen, for gutterne har uden tvivl brug for lidt hvile. Reserverne burde stadig kunne klare ærterne, men det burde de sidste år, og spillerne fra Fylde vil elske at prøve sig selv af på dette niveau.

Jeg udelukker ikke en hjemmesejr, men jeg tvivler på, at det i så fald bliver en storsejr og spiller nedenstående, som giver gevinst ved to-tallet, uafgjort eller hjemmesejr på et overskydende mål, mens hjemmesejr på to overskydende mål giver indskuddet retur.

FA Cup søndag 15.01

(asian handicap +2) 2 odds 2.18 Unibet

Gillingham – West Ham

I søndagens cup-kamp satser jeg på, at det lavere rangerende hold igen kan berede Premier League-mandskabet problemer. Den ny Hammers-boss David Moyes fik en drømmestart på bænken hos West Ham med en 4-0 sejr over Bournemouth, men stiller han op i stærkeste opstilling her?

Gillingham fra League 1 er i fornem form med fire sejre og nul nederlag i deres seneste syv og de har været ekstremt vanskelige at have med at gøre på Priestfield Stadium. De har seks sejre og nul nederlag i deres seneste otte kampe her, hvor de har indkasseret to mål.

Det er et lille intimt stadion, og en flok spillere fra League 1, som får lov at knokle for føden på direkte Tv. Det bliver ikke nødvendigvis en nem kamp for en klub, der blot er noteret for to udesejre i 14 forsøg i denne turnering. Nedenstående giver odds 2.03 ved hjemmesejr eller uafgjort og indskuddet retur ved udesejr på ét mål.

Spilforslag:

FA Cup søndag 19.16

(asian handicap +1) 1 odds 2.03 bet365

