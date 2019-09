Stams stormtropper jagter AZ

Kaster man et blik på tabellen i Holland, ser man, at AZ befinder sig tre point foran Feyenoord efter de første seks kampe, og måske derfor er der mere end to gange penge på hjemmesejren. Det synes jeg virker lettere gavmildt.

Ni af AZs 13 point er hentet i kampe mod tre hold, der ligger blandt de nederste fire i tabellen. Tæller vi sidste sæson med, har de to udesejre i ni ligakampe. De har desuden haft det vanskeligt på udebane mod 'de tre store' i hollandsk fodbold de senere sæsoner.

Tjek resultaterne af deres seneste 11 udekampe mod 'de tre store', startende med den seneste: 3-1 mod PSV, 5-0 mod Ajax, 3-0 mod Ajax, 2-1 mod Feyenoord, 3-2 mod PSV, 4-1 mod Ajax, 5-2 mod Feyenoord, 1-0 mod PSV, 4-1 mod Ajax, 3-0 mod PSV og 3-1 mod Feyenoord. Alle 11 nederlag.

Feyenoord har lidt skuffende kun hentet fem point i deres første tre hjemmekampe i ligaen, men de har også været beskæftiget med at kvalificere sig til gruppespillet i Europa League, hvilket i øvrigt lykkedes takket være to ekstremt sikre hjemmesejre på 3-0 og 4-0.

Hvis nu Feyenoord manglede en del spillere, kunne jeg se belægget for, at de skal give mere end to gange pengene, men de lader til kun at måtte undvære Sven van Beek. AZ skulle i øvrigt have en fuld pallette af spillere at kunne vælge fra.

Jeg tager chancen på Feyenoord og smider en målspil oven i hatten. AZ har ikke vundet i Rotterdam siden 2011. Lad endelig ikke serien stoppe torsdag aften!

Æresdivisionen torsdag 20.00

Feyenoord – AZ

Spilforslag:

Hjemmesejr odds 2.18 Unibet

Begge hold scorer odds 1.50 bet365

