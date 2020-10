Stopper udskældt samarbejde

Den danske fodboldlegende Brian Laudrup skal fra 2021 ikke længere være reklamesøjle for bettingselskabet Unibet.

Det bekræfter parterne over for avisen B.T.

Brian Laudrup kommenterer fodbold for Discovery Networks, hvor han er medkommentator på landskampe, men han er blevet kritiseret for samtidig at reklamere for betting.

Den sidste del ophører så altså nu.

- Nu har vi i fællesskab taget en beslutning om at stoppe vores flotte samarbejde og give hinanden mulighed for at gå nye veje med andre projekter.

- Jeg vil gerne understrege, at en meget vigtig del af samarbejdet har handlet om at opfordre til at spille med omtanke og gøre opmærksom på de initiativer og værktøjer til at sikre sunde spilvaner, som Unibet er førende på, siger Brian Laudrup i en udtalelse, som B.T. har modtaget.

Brian Laudrup har været frontfigur for Unibet siden 2014, og inden var han kommentator på TV3 Sport.

Tilbage i januar fortalte en ekspert i markedsføring til Journalisten.dk, at det er i strid med loven, at Laudrup er landsholdskommentator og frontfigur i Unibets bettingreklamer.

Dengang afviste bettingvirksomheden og Brian Laudrup, at de overtræder loven.