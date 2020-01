Stor tiltro til Danmarks håndboldherrer

Det er ingen hemmelighed, at mange spillefugle spiller mere med hjertet end med hjernen, men det er ikke kun danske gamblere, som er optimister på landholdsholdets vegne forud for EM-slutrunden

Med andre ord er danskerne ofte jubeloptimister i forhold til sportspræstationer, og EM i håndbold er ingen undtagelse. Forskellen på denne og mange andre gange er bare, at danskerne ikke er ene om at have Danmark som favoritter til at vinde og Mikkel Hansen som favorit til at blive topscorer.

”Vi ser altid en forholdsmæssigt stor optimisme på de lokale markeder i forhold til deres egne helte. Når Danmark er forsvarende verdensmestre i håndbold, er vi derfor heller ikke overraskede over, at 71 procent af de danske spillere har spillet på Danmark til at vinde EM. Men at 54 procent af vores globale brugere peger på Danmark, er alligevel sjældent,” siger pressechef Per Marxen fra Unibet.

Mens næstflest danskere har Frankrig som favorit, er Norge det tredjemest spillede bud herhjemme, mens det på globalt plan forholder sig lige omvendt. Pudsigt nok kommer Spanien ikke ind på spillernes top tre hverken herhjemme eller i udlandet, selvom de i skrivende stund er næststørste favoritter til at vinde, når man ser på Unibets odds. Mens Danmark giver odds 3.15, giver Spanien 5.50, Frankrig giver 5.00, mens både Tyskland og Sverige giver odds 7.00. Først derefter kommer Norge til odds 900.

Spillemønsteret på den kommende EM-topscorer ligner meget mønsteret på, hvem der vinder EM. 48 procent af de danske spillere har lige nu spillet på Mikkel Hansen som EM-topscorer, mens 45 procent af de globale brugere har spillet på den langhårede dansker.

Til gengæld er der uenighed om, hvem den nærmeste udfordrer til ham er. Mens 28 procent af de danske spillere har den tidligere Aalborg-spiller og nuværende holdkammerat til Mikkel Hansen i PSG, norske Sander Sagosen, som topscorerfavorit, tror kun 10 procent af de globale spillere på ham.

Uden for Danmark tror 22 procent af spillerne derimod på Uwe Gensheimer, mens kun 12 procent af danskerne har spillet på ham som topscorer. Find alle de mange væddemål på EM-slutrunden her

Topscorer (fordeling af indsatsen hos Unibets danske kunder)

Mikkel Hansen 48%

Sander Sagosen 28%

Uwe Gensheimer 12%

Topscorer (fordeling af indsatsen på Unibets globale markeder)

Mikkel Hansen 45%

Sander Sagosen 22%

Ferran Sole 16%

Vinder (fordeling af indsatsen hos Unibets danske kunder)

Danmark 71%

Frankrig 17%

Norge 6%

Vinder (fordeling af indsatsen på Unibets globale markeder)

Danmark 54%

Norge 18%

Frankrig 15%

