Succes i går: Eksperten jagter nye triumfer

Med ét pletskud i Hviderusland, samt to træffere i Burundi gjorde lørdagens betting-klumme simpelthen rent bord, og opildnet af stimen starter vi søndagen med at tage chancen på en outsider

Det bliver igen i dag i Hviderusland, at vi starter vores jagt på noget profit, når Belshina tager imod Minsk. Sidstnævnte er gjort til favoritter, og det er dét faktum, jeg gerne vil forsøge at kradse lidt i overfladen på. Tre klubber rykkede i sidste sæson op fra den næstbedste række til Premier League.

Smolevichy-STI sluttede nummer to i 1. division, og åbnede denne sæson med at spille 1-1 på udebane mod sidste sæsons mestre fra Brest. Ruh Brest sluttede nummer tre og var igennem play off, før de kunne fejre oprykning. De åbnede denne sæson med en udesejr over Dinamo Minsk.

Oprykkerne har med andre ord enten et pænt niveau eller de lever endnu på euforien af at være landet i Premier League. Og hvorfor så bringe det på bane? Fordi Belshina i sidste sæson vandt 1. division. Hvis de holder samme niveau, som de to førnævnte, så…

I oprykningssæsonen vandt de 10 af 14 hjemmekampe, mens Minsk blot vandt én af 15 udekampe, og til gengæld tabte ni. Der var kun to klubber, som tabte flere, og de rykkede begge ned. Og derfor betvivler jeg, at de skal være favoritter.

Spilforslag:

Hviderusland søndag 14.00

Belshina – Minsk

(draw-no-bet) 1 odds 2.23 Unibet

Sagrada Esperanca – Huila

Dagens andet væddemål kommer fra Angola, hvor de to ovennævnte klubber ikke har tradition for at byde hinanden op til prægtige målfester. Seks af deres seneste syv opgør bød på maksimalt to scoringer. Fire af de seks havde højst ét mål.

Er deres spillestil i denne sæson markant anderledes end ved de foregående benævnte lejligheder? Sagradas seneste tre kampe sluttede 1-0. Fem af deres seneste seks hjemmekampe havde højst to mål, fire af disse højst én scoring.

Fem af Huilas seneste seks kampe bød maksimalt på én scoring, så nej, deres taktik virker ikke til at være markant anderledes. Sæsonens omvendte møde sluttede i øvrigt 0-0.

Spilforslag:

Angola søndag 15.00

Under 2 mål odds 2.08 888Sport

