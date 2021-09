Svensker bliver danmarksmester

Den svenske pokerspiller Fidan Zahiti vandt mandag aften Danmarksmesterskabet i Poker.

Førstepræmien var på hele 850.000 kroner, som hjemme i Sverige er 1.165.000 svenske kroner værd.

248 håbefulde kortspillere havde spillet sig igennem de indledende dage, og til sidst kunne svenskeren altså hæve trofæet og den store pengepræmie.

Kort proces

Da de sidste ni - og derved finalebordet - var fundet, gjorde Zahiti kort proces, da han rimelig hurtigt befandt sig med størstedelen af jetonerne.

Herefter løb en fordelagtig stribe af kort i hans favør, og der var derfor ikke de store udfordringer for ham.

Den sidste danske bastion var Tim Jaksland, der endte heads up (én mod én) mod svenskeren. Jaksland doblede hurtigt op, men efter det friskt bluff, blev også han sendt mod rælingen, og svenskeren kunne lade sig krone.

Ikke første gang

Turneringen DM i Poker har været afholdt hvert år siden 2005, hvor førstepræmien var på 431.194 kroner.

Det er dog ikke første gang, det er en svensker, der løber med titlen. I 2014 var det nemlig Paul Kristoffersson, der blev danmarksmester.

Det er på grund af den danske pokerlovgivning, at svenskere har mulighed for at melde sig til turneringen, da man ikke kan udelukke folk fra at melde sig til på grund af en nationalitet.