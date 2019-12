Tårnhøj klasse venter Liverpool

Køb adgang til at se lørdagens finale ved VM for klubhold mellem Liverpool og Flamengo lige her!

Taget i betragtning af hvor hårdt arbejde, Liverpool havde med at nedlægge Monterrey i semifinalen, synes jeg egentlig, at de er voldsomt store favoritter mod Flamengo. Det var først et stykke inde i tillægstiden, at Firmino fik sat den afgørende kasse ind til 2-1 sejr, og det må formodes, at Flamengo er en endnu vanskeligere modstander.

Ja, det var en kamp, hvor Mané og netop Firmino startede ude, det gør de næppe i finalen, hvis de altså er klar, og det var en kamp, hvor van Dijk slet ikke spillede. Er han med, er Liverpool uden tvivl stærkere. Men jeg synes stadig, at oddset virker en smule undervurderede for Flamengos vedkommende.

De har haft en overdådig sæson, hvor de vandt den brasilianske liga med hele 16 point ned til nærmeste forfølger. Hvilket ikke var fordi, niveauet hos forfølgerne var lavt, det var niveauet hos Flamengo, der var tårnhøjt.

28 af 38 ligakampe blev vundet, 90 point sat på kontoen, de scorede 22 kasser flere end ligaens næstmest scorende hold og midt i al dette, havde de altså også lige overskud til at vinde Copa Libertadores. Inden de tabte sæsonens sidste ligegyldige ligakamp, var de oppe på 29 kampe i træk uden nederlag. Det gør man altså ikke bare sådan uden videre. Heller ikke i Brasilien endsige Sydamerika.

Førnævnte ligegyldige kamp mod Santos er samtidig den eneste, af deres seneste 20 kampe i alle turneringer, hvor de ikke fik scoret, og med eller uden van Dijk er Liverpool-defensiven ikke usårlig. Odds 1.70 på begge hold scorer, samt Flamengo på et handicap-spil bliver satsningen herfra, hvorefter vi drøner videre til et enkelt forslag fra Holland.

Spilforslag:

VM for klubhold lørdag 18.30

Liverpool – Flamengo

Begge hold scorer odds 1.70 Bwin

(asian handicap +1) 2 odds 1.98 bet365

Sparta – AZ

Vi starter lige oddset. Det giver 2.88 hos Unibet, hvis AZ formår at vinde kampen mod Sparta til nul. Sparta har ikke scoret i deres seneste fire kampe, hvoraf tre blev tabt. AZ vandt deres seneste syv ligakampe i træk til nul. Senest mod Ajax.

Der er med andre ord odds 2.88 på et udfald, som havde givet gevinst i AZs seneste syv kampe i træk, og de skal da lige have vredet det sidste ud af den gode form inden julepausen. Et fantastisk flot odds på nakken af en sådan stime.

Spilforslag:

Sparta – AZ

AZ vinder til nul odds 2.88 Unibet