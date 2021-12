Teknisk nedbrud hos Danske Spil

Danskere med hang til sportsspil og poker ramte i godt og vel en time en mur hos Danske Spil søndag aften.

Ingen kunder kunne således logge ind fra klokken 19.20 til klokken 20.20, og det skyldtes tekniske problemer, bekræfter kommunikationskonsulent hos Danske Spil Kenan Demir over for Ekstra Bladet.

Han fortalte i forbindelse med nedbruddet, at it-afdelingen arbejdede på højtryk for at løse problemet, som blev registreret i systemerne klokken ca. 19.20. På daværende tidspunkt kendte man ikke til årsagen for nedbruddet.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at træffe Danske Spil, efter problemerne er blevet løst.