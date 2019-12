Tidligt mål på Emirates

Der mangler at blive afviklet to kampe i Premier League for at fuldende runden, og i torsdagens betting-klumme har vi fokus rettet mod opgøret på Emirates Stadium

Her forsøger Arsenal endnu engang at komme ud af den for deres vanlige standarder enorme resultat-krise, og det tør jeg ikke nødvendigvis satse på, at de kommer. Jeg ser større værdi i eksempelvis at jagte et tidligt mål.

I Arsenals seneste syv hjemmekampe i Premier League i denne sæson blev kampens første mål scoret i hhv. det 13., 10, 20., 9., 7., 21. og 8. minut. I søndags stod for første gang under ledelse af Freddie Ljungberg og efter 29 minutter var stillingen 1-1.

I Brightons seneste tre udekampe i Premier League blev der scoret efter hhv. det 21., 17., og 18. minut og i alle tre var der scoret to gange inden pausen. I de seneste fire møder mellem disse to klubber blev første mål scoret efter hhv. det 9., 7., 7., og 16. minut.

Hos Comeon.dk er der odds 2.15 på asian over 1 mål indenfor den første halve time. Altså 2.15 i gevinst, hvis der scoret mindst to gange indenfor den første halve time og indskuddet retur, hvis der 'kun' scores én gang.

Jeg smider også en pind efter odds 1.80 på Aubameyang til at komme på tavlen for Arsenal. Det er lige under underkanten af, hvad jeg normalt finder fristende for en målscorer, men han har scoret i Arsenals seneste to hjemmekampe, han lavede to mål i søndags i Ljungbergs første kamp i spidsen og han har scoret i Arsenals seneste tre kampe mod Brighton.

Spilforslag:

Premier League onsdag 21.15

Over 1 mål indenfor første 30 minutter odds 2.15 Comeon

P.-E. Aubameyang scorer odds 1.80 Danske Spil

