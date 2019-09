Tjen penge på danske kasser: Her ligger guldet i aften

SPILFORSLAG: Det danske landshold slap fint fra opgaven i Gibraltar og bør være kommet til Georgien med humør nok til at videreføre de fine offensive takter mod et formsvagt hjemmehold

Der var fuld plade på vores tre spilforslag til lørdagens kval-kampe, og med fare for at lyde som om, vi hviler på laurbæerne, nøjes vi med at kigge nærmere på én kamp til søndag.

Det er til gengæld Danmarks udekamp i Georgien, og for nu bare at starte et sted, så frister det som vanligt at se nærmere på Christian Eriksen.

Han var på pletten to gange i Gibraltar, han har lavet fire mål for landsholdet i 2019, blandt andet i den omvendte kamp mod Georgien, og han er bare en målfarlig herre for den rød/hvide, ligesom han i øvrigt kommer fra en scoring for Tottenham i London-derbyet mod Arsenal.

Han har enten scoret eller stået for en assist, eller begge dele i årets fire landskampe, og der er odds 2.70 hos Unibet på, at han kommer på tavlen, der er odds 4.00 hos Danske Spil for en assist, mens Danske Spil og Bet25 også har odds 12.00 på, at han præsterer begge dele.

Det er ikke mere utænkeligt end, at det havde givet gevinst mod Gibraltar.

Læs mere under billedet ...

Christian Eriksen var både på pletten med scoringer og oplæg i Gibraltar. Foto: Lars Poulsen

Den danske offensiv har fungeret upåklageligt i 2019 med foreløbig 17 kasser i fem kampe, og med fem kasser i den første kamp mod Georgien bør der være pæne chancer for at se danskerne på tavlen.

Georgien har tabt til Irland, Schweiz og altså Danmark, og selvom de er bedre hjemme end ude, må danskerne være godt fyret op efter træningsseancen i Gibraltar og have fået spillet nogle angrebsmønstre ind. Derfor regner jeg også med, at de rød/hvide tager fra udekampen med seks point.

Værterne har spillet fire kval-kampe indtil nu, og mod Gibraltar var det sidstnævnte, der løb med flest kort i kampen, men i de øvrige tre var det Georgien, som vandt kortspillet, hvorfor odds 1.93 på flest kort til hjemmeholdet ser velbetalt ud. I den omvendte kamp i Parken fik Georgien alle kampens fire gule kort.

Nu vi er ved kort-spillet, så lugter det også af et over-odds med 6.00 på Valerian Gvilia til at få kort, som Betfair Sportsbook er ude med. Til sammenligning giver han odds 3.50 hos Danske Spil. Han har fået to gule kort indtil videre. De faldt mod gruppens sværeste modstandere, hjemme mod Schweiz og ude mod Danmark.

EM-kvalifikation søndag 18.00

Georgien - Danmark

Spilforslag:

Danmark vinder (asian handicap -1) odds 2.00 bet365



Georgien flest kort odds 1.93 Unibet



Gvilia får kort odds 6.00 Betfair Sportsbook

