Topbold i Dortmund

Der blev scoret mindst tre mål i Dortmunds seneste 10 kampe i træk. Der blev scoret mindst tre mål i RB Leipzigs seneste syv kampe i træk. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at tirsdagens duel på Signal-Iduna-Park skulle udvikle sig i en mere målfattig retning.

Dortmund kunne godt, i hvert fald under Lucien Favres ledelse, finde på ind imellem at vælge et lidt mere forsigtig tilgang, men RB Leipzig trykker til på alle pedaler, uanset modstander og uanset hvor de spiller. I hvert fald under Julian Nagelsmanns ledelse.

RB Leipzig har efterhånden været i topform i et stykke tid, og har i deres seneste 10 kampe scoret mindst to mål hver gang. Dortmund synes at have genfundet noget selvtillid i deres seneste fire kampe, der blev vundet med mindst to scoringer hver gang af BVB.

Jeg tror ikke på, at nogen af disse forsvar kan holde disse offensiver fra fadet og går efter over tre mål til odds 1.72 hos Unibet, hvor indskuddet returneres, hvis der scores tre mål, mens der er gevinst ved flere kasser.

Meget tyder på, at kampen tirsdag aften mellem Dortmund og RB Leipzig bliver en målrig én af slagsen. Foto: Ina Fassbender / Ritzau Scanpix.

Kig i øvrigt efter mål allerede i første halvleg. Der blev scoret mindst én gang før pausen i Leipzigs seneste 12 kampe i træk og det samme i Dortmunds seneste otte kampe i træk. Spillet asian 1. halvleg over 1 mål giver odds 1.45 i gevinst ved mindst to kasser og indskuddet retur ved ét mål.

Jeg synes desuden det er fristende at gå efter Leipzig til at høste point. De spiller med enorm selvtillid, og selvom de indkasserer en del mål, slår det dem ikke ud. De lader til at hvile enormt meget i deres spillestil i øjeblikket, og i topkampe som dette nu engang er, har de to respektive trænere bare en meget forskellig attitude.

Hvor Dortmunds Favre altid gerne forsøger at underspille sit mandskabs rolle lidt, skyder Nagelsmann hellere end gerne brystet frem og signalerer 'I kan bare komme an'. De spiller selvfølgelig ikke kampen på grønsværen, men det har en afsmitning på spillerne. Jeg tager chancen på en 'draw-no-bet'.

Spilforslag:

Tirsdag 20.30 1. Bundesliga

Dortmund – RB Leipzig

Over 3 mål odds 1.72 Unibet

(asian 1. halvleg) over 1 mål odds 1.45

(draw-no-bet) 2 odds 2.35 Comeon

Monaco – Lille

Jeg prøver også en ”draw-no-bet” af senere på aftenen i den franske Liga Cup. Lille har været spændt hårdt op i efterårssæsonen med deltagelse i Champions League-gruppespillet, og det har været tæt på at koste dem dyrt i tabellen, men efter 11 kampe i træk, der kun bød på én sejr, står de nu med fire sejre i træk i Ligue 1.

Det har kastet dem op som nummer tre i tabellen, men kampen om pladserne i halen på PSG og Marseille er meget tæt, og jeg tvivler på, at de agter at bruge voldsomt mange kræfter på denne cup-turnering, når de nu lige har fået gearene smurt i ligaen.

Monaco har ikke tabt deres seneste ni kampe mod Lille. Foto: Jean-Francois Monier / Ritzau Scanpix.

De er også på besøg hos Monaco på lørdag i selve turneringen, og det er vigtigere for dem at slippe igennem dén kamp med succes end i tirsdagens cup-møde. Lille har kun én udesejr i 11 forsøg i denne turnering, mens Monaco i deres seneste 13 hjemmekampe i denne turnering kun har ét nederlag.

Monaco har ikke tabt deres seneste ni hjemmekampe mod Lille, og jeg går efter 10 på stribe, men som sagt med gardering på uafgjort.

Spilforslag:

Coupe de la Ligue

(draw-no-bet) 1 odds 1.58 Comeon

