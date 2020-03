Torpedoen desarmeres

Torpedo BelAZ åbnede i sidste uge sæsonen med en gevaldig overraskelse. Det lykkedes dem at besejre de forsvarende mestre fra Shakhtyor med 1-0 og så endda på udebane. Shakhtyor vandt titlen i sidste sæson efter blot ét nederlag på hjemmebane, så at åbne året med at tage dertil og sejre til nul er godt nok en stærk start.

Om de så kan følge det op er en anden sag. De er store favoritter til at gøre netop det, og Belshina skuffede da også i deres første kamp med nederlag til Minsk i eget hus. Med 3-1. De vandt dog ikke 1. division i sidste sæson på tilfældigheder, men blandt andet ved at gå igennem hele den ganske sæson uden et eneste nederlag på udebane.

Efter hjemmenederlag i sidste uge kommer de ikke til Torpedo for at underholde med for at hente sæsonens første point og de kan hente opmuntring ved at skele til ligaens to andre oprykkere, som begge hentede point i sidste uge. Endda begge i udekampe.

Det kan blive en helt anden kamp for Torpedo, da det her bliver dem, som skal skabe spillet og ikke som i sidste uge ”blot” forsvare sig med næb og kløer. Jeg tager chancen på, at Belshina i denne uge kan forsvare point med hjem, som Torpedo gjorde i sidste uge. Væddemålet nedenfor giver odds 1.80 ved udesejr eller remis og indskuddet retur ved hjemmesejr på ét overskydende mål.

Spilforslag

Hviderusland fredag 16.00

Torpedo BelAZ – Belshina

(asian handicap +1) 2 odds 1.80 Unibet

Lund – IFK Malmö

Nu gik det jo strygende med at satse på en træningskamp fra Sverige i går, så lad os da bare prøve lykken igen. Det vælter ind med mål i begge ovennævnte klubbers kampe. Lund skulle have været igennem fire træningskampe indtil nu, og disse endte med følgende cifre: 1-3, 1-1, 2-2 og 2-5.

IFK Malmö, og bemærk forbogstaverne i navnet, vi snakker altså ikke om den store klub i byen, der hedder MFF, men den mindre klub fra 2. division. De har spillet to træningskampe indtil nu, som blev tabt 0-7 og 2-3. Sidstnævnte nederlag var mod en klub, der spiller på samme niveau som Lund. Lad os gå efter en ny målfest.

Spilforslag:

Træningskamp fredag 18.30

Lunds BK – IFK Malmö

Over 4 mål odds 2.15