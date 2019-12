Tottenham lugter blod

Skal vi ikke starte med at satse på, at det bliver lige så underholdende en kamp, som Tottenhams seneste mange kampe har været? De har kun holdt rent bur i én af deres seneste 10 ligakampe. Der blev scoret mindst tre mål i deres seneste syv kampe i træk.

Nåja, men der er jo også en modstander, kan du indvende, og ja, de har været involveret i dueller med mindst tre mål i deres seneste fem udekampe. Chelseas kampe mod Liverpool, Manchester City, Arsenal og Manchester United (i Liga Cup) bød alle på mål af begge hold og tre kasser undervejs.

Jeg går efter spillet over tre mål til odds 2.00, hvor indskuddet returneres, hvis de ”nøjes” med tre mål og flere end tre mål giver dobbelt op på indskuddet.

Videre til kortspillet. Tottenham snitter 2.06 gule kort pr. ligakamp i denne sæson, mens Chelsea ligger nede på 1.59, og Spurs-gutterne har i hele sæsonen spillet en del mere med musklerne end Chelsea. Tottenham fik kampens første kort at se i deres seneste seks hjemmekampe i træk. Odds 1.90 på syv i træk? Dén er købt.

Dele Alli har altid været glad for at spille imod Chelsea og var på tavlen i to af de seneste tre kampe, hvori han deltog mod London-rivalerne. Han fik en stærk start under Mourinho, men har nu holdt en lille scoringspause. Det er stadig fristende at satse på ham til at komme på tavlen, men jeg nøjes med det spil hos bet365, der giver odds 1.66 for Alli til i det mindste at blive noteret for et skud indenfor rammen.

Jeg tager desuden chancen på Sissoko til ikke at ryge over 42.5 afleveringer, som bet365 har sat ham til. Han spillede fuld tid i Tottenhams seneste to kampe mod Wolves og Burnley og nåede 36 og 32 afleveringer. Mod Liverpool nåede han 32, mod Man. City 34, mod Arsenal 38.

Endelig satser jeg også på, at Tottenham i hvert fald ikke taber kampen. De lå nummer 14 for fem runder siden, hvor Chelsea lå på en delt andenplads. Nu kan de dufte en top fire-placering allerede inden jul, mens Chelsea-holdet synes inde i en bølgedal.

Jeg spiller derfor Tottenham på draw-no-bet hos Unibet, hvor der er odds 1.70 ved hjemmesejr og indskuddet retur, hvis kampen skulle ende remis. Og med de ord ønskes I en rigtig glædelig jul, betting-klummen er tilbage igen 2. juledag til en masse fodbold på Boxing Day.

Spilforslag:

Premier League søndag 17.30

Tottenham – Chelsea

Over 3 mål odds 2.00 bet365

Tottenham får første kort odds 1.90 bet365

Alli over 0.5 skud på mål odds 1.66 bet365

Sissoko under 42.5 afleveringer odds 1.83 bet365

(draw-no-bet) 1 odds 1.70