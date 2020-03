Tottenhams nedtur fortsætter

Husk, at du kan se 2. Division eksklusivt på Ekstra Bladet. Få adgang her.

Gladbach har 46 point, Dortmund to mere på tredjepladsen. En sejr til gæsterne kan betyde, at hjemmeholdet vil være ni point efter Bayern München, når weekenden er forbi. Gladbach kommer ind i til kampen uden nederlag i deres seneste fem kampe, men defensiven er lidt for generøs. De har indkasseret i seneste seks kampe.

Det er også værd at bemærke, at de har indkasseret mål meget sent i deres seneste kampe. De har været en magtfaktor på hjemmebane denne sæson og er ubesejrede i ni kampe med otte sejre i disse. De har scoret to eller flere mål i otte af disse ni hjemmekampe.

Borussia Dortmund marcherer til denne topkamp fire sejre i streg, og har holdt rent bur i tre af disse. I otte af deres seneste ni kampe har Dortmund scoret to gange eller mere. Efter at have tabt to af deres seneste tre udekampe, kunne man forestille sig, at de går til lørdagskampen med en vis forsigtighed. Gladbach har bevist, hvor skarpe de kan være i offensiven, bare spørg Bayern München.

Dortmund indkasserede fire mål i udekampene mod Leverkusen og Bayern München, to af de andre hold i top fem, og med så tvivlsomt et forsvar mod et stærkt hjemmehold kunne man fristes til at gå med Gladbach.

Det er dog umuligt at overse den stime, som Dortmund har overfor Gladbach. De har banket Gladbach 10 gange i deres sidste 10 møder. Der er ingen anden modstander, mod hvem Dortmund har så forrygende en stime. Jeg holder mig væk fra 1x2-markedet og går med en satsning på mål.

Spilforslag:

1. Bundesliga lørdag 18.30

Gladbach – Dortmund

Begge hold scorer odds 1.50 bet365

Over 3 mål odds 1.89 bet365

Burnley - Tottenham

Det er nøjagtigt tre måneder siden på datoen, at Burnley besøgte Tottenham og blev hamret hjem igen med 5-0 af et inspireret Spurs-hold. Hvor tingene dog ser anderledes ud nu. Bare kig på de fire målscorere den dag.

Kane var to gange på pletten. Skadet. Son scorede til 3-0. Skadet. Moura scorede et mål ugen efter sejren over Burnley og har ikke formået at score siden. Sissoko lavede det sidste mål, men har ikke spillet siden Nytårsdag. Tre måneder senere kan Burnley overhale Spurs i tabellen med en sejr. Hvor ser tingene anderledes ud!

Burnley har tre sejre i fem hjemmekampe. De er ubesejrede i tre Premier League-kampe hjemme på Turf Moor. Tottenham går til kampen her uden sejr i deres seneste fire kampe. De har ikke holdt buret rent i deres sidste fem kampe.

Med kun tre sejre og et rent bur i 14 udekampe i Premier League, og deres nuværende form in mente, er Tottenhams favoritværdighed tæt på at være tvivlsom. De spiller mod et Burnley-hold som intet har at tabe.

Faktisk ligger hjemmeværelset i øjeblikket kun fire point fra femtepladsen, hvilket kan betyde Champions League-fodbold næste sæson. Forestil dig lige det! Spurs tabte allerede på Turf Moor i sidste sæson, hvor de var en del bedre end nu. Jeg tager chancen på “draw-no-bet”.

Spilforslag:

Premier League 18.30

Burnley – Tottenham (draw-no-bet) 1 odds 1.95 Bethard