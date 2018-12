Træder dronningen tilbage? Glem det

Det har uden tvivl været et hårdt år for dronning Margrethe, men det betyder ikke, at man skal forvente, at hun benytter sin tale nytårsaften til at træde tilbage. Det vurderer en rutineret hofreporter og en historiker uafhængigt af hinanden

I slutningen af 2017 blev historiker og lektor på Københavns Universitet, Sebastian Olden-Jørgensen citeret i flere medier for at sige, at der var cirka 50 procent chance for, at dronningen ville benytte sin nytårstale til at abdicere.

Det gjorde hun som bekendt ikke, og i år tvivler Sebastian Olden-Jørgensen på, at dronningen træder tilbage.

- Det tror jeg slet ikke. Hun har så at sige forpasset alle gode muligheder til det. Der er ikke noget hensyn, hun skal tage. For et par år siden kunne man sige, at prins Henrik var syg eksempelvis. Men det var som bekendt ikke nok. Og i år kunne hun have gjort det, i forbindelse med at Kronprins Frederik blev 50. Han er så klar, som han nogensinde bliver. Men det var heller ikke her. Og i det kommende år er der slet ingen lignende oplagte årsager, siger han til onlinemediet BetXpert

Tidligst efter 2020

Sebastian Olden-Jørgensen udelukker ikke, at dronningen på et tidspunkt kunne finde på at træde tilbage og lade kronprinsen komme til, men det bliver i så fald tidligst om et par år.

- Sidste år sagde jeg, at hun havde muligheden. Jeg læser hende på den måde, at hun grundlæggende er pligtopfyldende, og hvis hun vil abdicere, er det, fordi det ser ud som det rigtige og naturlige at gøre, og ikke fordi hun bare er træt eller noget i den stil, men fordi der er noget ydre, noget etisk, der peger på det Og det er der ikke i det kommende år, siger han.

Foto: Keld Navntoft

Han peger på, at 2020 er et specielt år for dronningen, og at hun næppe kunne finde på at forlade sin plads inden.

- I 2020 er der 100-året for genforeningen, og det er et meget nationalt emne. Sønderjylland og kongehuset er ganske tæt forbundet. Der er en traditionel kongelig forbindelse og omsorg for Sønderjylland. Det var jo hendes egen bedstefar, Christian den Tiende, som hun jo godt kan huske fra sin tidlige barndom, der var den konge, der red over grænsen ved Kruså. Mit gæt er, at det vil hun have med som regerende dronning, siger han.

Hofreporter afviser kategorisk

Inden nytårstalen sidste år fnyste hofreporter hos Billed-Bladet Trine Larsen hånligt over forlydender om, at dronningen måske ville abdicere og sagde, at man lige så godt kunne smide sine penge i havnen i stedet for at spille på det. Og her et år senere er meldingen den samme.

- Det gør hun slet ikke. Hun hverken annoncerer det under nytårstalen eller abdicerer i løbet af 2019. Det har hun selv sag - blandt andet i et interview med Billed-Bladet i sommer, siger Trine Larsen til BetXpert.

Du kan få flere gode råd om, hvordan du kan vinde penge på nytårstalen hos onlinemediet BetXpert, der har udpeget de mest almindelige tommelfingerregler og faldgruber.

Bliver siddende, til hun dratter af pinden

Ifølge Trine Larsen virker dronningen så frisk som altid. Hofreporteren har skrevet historier om kongehuset i over 20 år, og hun mener, at dronningen på trods af prins Henriks død har fået fornyet energi, da hun ikke længere skal gå og bekymre sig over ham.

Trine Larsen tvivler derfor på, at prinsens død har givet dronning Margrethe grund til at overveje muligheden for at abdicere.

- Jeg har talt med hende om det flere gange i årenes løb og altså senest i sommer, hvor jeg spurgte hende, om prinsens død havde ændret i hendes beslutning, og det svarede hun 'Nej' til. Hun er stadig af den opfattelse, at hun bliver på pinden, til hun dratter af. Eller til hvis hun en dag bliver tosset, siger hun.

Foto: Bo Amstrup

Prinsens død vil spille stor rolle i nytårstalen

Det ligger altså forholdsvis fast, at dronningen næppe benytter nytårstalen til at træde tilbage. Men hvad kan hun så ventes at sige?

- Hun nævner selvfølgelig prinsens død. Det er klart. Det er første nytårstale efter hans død. Og så vil hun også nævne den enorme sympati og varme, der er strømmet imod familien i dagene omkring hans død og efterfølgende. Der vil hun helt sikkert takke og nævne, hvor meget det har betydet for dem. Det er hun meget, meget rørt over, siger Trine Larsen og fortsætter:

- Det sagde hun også i sommer. Det var noget, der gjorde, at hun kunne komme videre med sit arbejde. At hun virkelig satte pris på alt den venlighed, der er blevet vist familien. Det vil hun tale en del om i år, for det har fyldt meget. Hun vil takke danskerne for at have vist familien den store varme.

Kim Larsen bliver ikke nævnt

I maj fyldte kronprinsen 50 år, og det blev blandt andet markeret med løbet Royal Run i landets fem største byer. Det tror Trine Larsen også får lov at fylde en del i nytårstalen.

- Det er svært at være spåkone, men jeg tror, hun vil nævne kronprinsens 50-års fødselsdag og Royal Run, da det var endnu en understregning af folks velvilje over for kongehuset. Det, tror jeg, glædede dronningen rigtig meget, at hun midt i en svær tid kunne fejre kronprinsen på sådan en måde. Hun kunne også godt finde på at nævne Island, hvor hun har været for at fejre 100-året for landets selvstændighed, siger hofreporteren og afviser i samme åndedrag, at dronningen kunne finde på at nævne Kim Larsen, der er det mest spillede ord hos Danske Spil i år.

- Det tror jeg ikke, hun gør. Ikke at hun ikke synes, at det er trist. Men hun nævner ikke på den måde personer, der er gået bort, siger Trine Larsen.

Historiker Sebastian Olden-Jørgensen tror også, at prinsens død og kronprinsens fødselsdag vil få lov at fylde meget i nytårstalen. Samtidig tvivler han på, at dronningen vil begynde at tale politik i årets tale.

- Jeg tror ikke, vi hører noget om, at den danske sang er en ung blond pige. Den slags tror jeg, hun styrer helt uden om. Og i en situation så tæt på et valg, så vil der ikke være noget politik, det kan jeg dårligt forestille mig. Nogle gange er der noget lidt moralsk og i almene toner politiserende, men så tæt på et valg vil hun være ekstra påpasselig, siger han.

Se også: Løjerlige ord og skøre udtryk: Her kan du score kassen på nytårstalen