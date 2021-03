18 millioner på spil: Nu skal der køres til

Ekstra Bladets spilforslag ÅBY LØRDAG 6. MARTS

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 7-9-5

V75-2: 2-5-4-8

V75-3: 3-1

V75-4: 10 (5-4)

V75-5: 2 (1-8)

V75-6: 1-14-5-7-15

V75-7: 3-2-1-8-5-9

360 kroner Spil uden om denne favorit: Mr. Perfection (2 i V75-1) Løber mest med, men vinder sjældent, når den er ude i de større løb. Jeg synes, der er fem- seks heste bedre end den i dette løb.



Husk denne hest: Garca (1 i V75-6) har vist fine egenskaber i sine hidtidige starter i år - uden dog at vinde. Startsporet her burde være noget nær perfekt for den. Vis mere Luk

Den nordjyske travtræner Flemming Jensen har fået en forrygende start på travåret 2020 - og har vundet 22 sejre i bare 60 starter.

Billi Time (1 i V75-1), hvis seneste start kan ses i tv-indslaget herover, har kun været i Sverige en gang tidligere, men de danske travspillere kender i den grad hesten, der har vundet 22 af 35 starter.

- Det er en rigtig god hest. Selv om den er otte år, har den ikke startet mange gange - men ejeren vil gerne, at den skal holde så længe som muligt. Det betyder ikke så meget for dem, om den løber 200.000 kroner eller to millioner ind.

- Den har mødt billig modstand i Danmark. For tre starter siden vandt den let i Sverige på Åby-banen. Det er en af de få gange, hvor der har været lidt hårdere modstand.

- Lørdag vil jeg trykke til fra start. Det har jeg aldrig gjort tidligere. Det virker til, at den er hurtig fra start, og jeg bliver ikke overrasket, hvis den kan holde førringen. Den går uden sko, det har den gjort to-tre gange tidligere, og det er et stort plus. Jeg har en god følelse forud for løbet, siger Flemming Jensen.

Danmarks bedste hest

Slide So Easy (1 i V75-3), der er Danmarks bedste hest, har været nummer to til VM.

- Det er en hædershest. Den kan stadig være med på et højt niveau. Senest fik den et for hårdt løb, hvor den fik for meget mælkesyre. Når den mærker, at den er slået, så taber den lidt motivationen.

- Alt ser godt ud i træningen, og jeg kan ikke klage over startsporet. Slide So Easy er hurtig fra start, og jeg vil ikke låse mig fast på en taktik. Den går også uden sko, og det er et plus. Jeg har forhåbninger om at være med fremme, siger Flemming Jensen.