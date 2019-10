28 millioner til syverne: Klar til ny bombe

Ekstra Bladets spilforslag ROMME LØRDAG 19. OKTOBER

V75 – Spilstop KL. 16.20

V75-1: 6

V75-2: 8

V75-3: 4

V75-4: 3-9-13-7

V75-5: 9-1-3-6-5

V75-6: 3-2-6-1

V75-7: 9-1-3-5-4

200 kroner Dagens sikre: Macelleria (6 i V75-1) holder nærmest hysterisk form i øjeblikket, og jeg har svært ved at se, hvem der skal kunne slå den i dette løb. Træneren Robert Bergh er nu tilbage i sulkyen, og det behøver ikke være en ulempe. Dagens fidus: Lukas Rauen (13 i V75-4) kan meget i fejlfri udgave, og selv om startsporet kunne være bedre, synes jeg den har fået en fin opgave. Ganske vist skal den give 20 meter forud til Bokli Rapp N.O. (3), som jeg ser må være værste modstander. Jeg tror dog den er så tilpas stærk, at den også løser denne opgave. Vis mere Luk

Der venter omkring 28 millioner kroner, hvis kun en finder de syv rigtige vinderheste i V75.

Omkring klokken kvart i syv lørdag aften skal millionerne fordeles i det sidste af de syv løb.

Tilbage i juli overraskede McGarret (9 i v75-7) med amatørkuksen Micael Stjernström i sulkyen. Den trænes af 25-årige Jesper Hedqvist - Sveriges yngste travtræner.

- Det virker til, at McGarret kommer med topform til løbet lørdag, og jeg tror, at den igen har en god chance. Der bliver ingen ændringer i hestens udstyr. Vi kører, som vi plejer, siger Jesper Hedqvist.

McGarret gik fra sidste sæson som treåring uden en top-tre placering i 15 starter.

Nu kommer den til lørdagens løb med to sejre i træk fra de lettere hverdagsløb i bagagen.

Summen er i alt fire sejren for heste, som er manageret let og fortsætter udviklingen.

Fortsætter samarbejdet

- Micael Stjernström er min kusk, og det bliver han ved med. Vi har haft et rigtig fint samarbejde, og der er ingen grund til at ændre det. Fordelen ved at have samme kusk er, at man kan udbygge samarbejdet. Micael ved, at han bliver ved med at køre for mig. Sidder han fast i nogle af løbene, ved han, at han får en ny chance, siger Jesper Hedqvist.

I lørdagens V75-finale er startsporet bagest ikke noget, der ryster træneren. Hesten har taget samtlige fire sejre med placeringer i feltet undervejs. Nu håber han, at hestens tunge spurt kan resultere i noget rigtig godt.

- Den kan være med fremme. IsaIstanbul Boko har spor 9, vi har nummer 10. Bliver det, som jeg har tænkt mig, så sidder vi lige bag Istanbul Boko på sidste omgang, og så skal der ikke meget til, før det hele løser sig, siger træneren.

