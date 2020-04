5,5 millioner i jackpot til de hurtige

Ekstra Bladets spilforslag ÅBY FREDAG 24. APRIL

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 1-3

V64-2: 10 (3-2)

V64-3: 4-5-11-3-2-7

V64-4: 8 (2-3)

V64-5: 4-3-9-5-2

V64-6: 5-1-2-10-9

300 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Power (10 i V64-2) var fin i sin sæsondebut, hvor jeg synes den kunne have vundet løbet med lidt mere aggressiv kørsel fra Robert Bergh. Hesten så ud til at have noget sparet, og det kommer den sikkert til gode her. Ikke nogen kritik af kuskens kørsel, det bliver en langt sæson.



Dagens fidus: Amelie Grif (5 i V64-3) dummede sig med galop senest, men bortset fra galoppen synes jeg den gik fint, og jeg er sikker på den får en fin sæson. Nu er Björn Goop tilbage bag, og det er næppe nogen bagdel. Vis mere Luk