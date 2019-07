68-årig tog sin niende Grand Prix-sejr

Det er ikke for ingenting, at Steen Juul bliver kaldt ’Mr. Grand Prix’ – søndag vandt han sit niende Jydsk 4-årings Grand Prix med en hest, der havde galopperet i sine fire foregående starter

AARHUS (Ekstra Bladet): Dansk travsports ikon satte endnu en gang sine langt yngre konkurrenter på plads.

68 år er ingen alder for Steen Juul, der søndag vandt Jydsk 4-årings Grand Prix for niende gang i karrieren.

Det gjorde han med hesten Daytona, der med sejren i Aarhus for alvor skriver sig ind i feltet af favoritter til Dansk Trav Derby sidste søndag i august.

Hesten havde galopperet i sine fire forudgående starter, men søndag i Aarhus fik mestertræneren sin hest perfekt rundt på den svære bane.

- Jeg kan kun tage hatten af for, at han i den alder stadig er motiveret og sætter både mig og mine yngre kolleger på plads. Når det virkelig gælder, så kørte han Daytona fejlfri. Heldet følger dem, der bestiller meget, sagde Gordon Dahl, der blev nummer to med Dumbo.

Nevø blev treer

Tredjepladsen gik til Steen Juuls nevø Morten Juul, der efter en halv omgang af løbet slap spidsen til onklen.

- Jeg lod ham vinde, for han har jo ikke så mange Grand Prix’er tilbage som mig. Det er utrolig, at han kan blive ved med at være den bedste. Godt nok har han også gode heste, men det gør det ikke alene, sagde nevøen i en munter tone, inden han blev alvorlig:

- Hvis jeg ikke havde sluppet fronten, så var ingen af os kommet i mål.

Det kom de. Daytona fik 330.000 kroner for sejren. Den havde inden løbet indløbet 63.350 kroner.

