69-årig vandt sin 10. Grand Prix-sejr

AARHUS (Ekstra Bladet): Dansk travsports nestor, Steen Juul, gjorde det igen. Med lidt over en måned til sin 70 års fødselsdag prikkede han igen en vinder i Jydsk 4-årings Grand Prix.

Bag Extreme vandt han sin tiende sejr i det klassiske løb i den jyske hovedstad, og de to bestemte hver en meter af løbet. Det var føring fra start til slut – og sejren var overlegen foran Eric The Eel og Epicwildfire M T.

- Hesten var super fin, og det er sjovt, at jeg har haft den lige fra jeg så den ud på auktionen for tre år siden, siger Steen Juul til Ekstra Bladet, inden han lægger planerne frem mod årets største opgave: Dansk Trav Derby sidste weekend i august.

Steen Juul var glad for sin jubilæumssejr i Jydsk 4-årings Grand Prix. Foto: Ole Hindby/Dansk Hestevæddeløb

- Jeg regner med, at den skal have en start, inden Derbyprøverne, men jeg må hjem og se, hvad jeg kan finde. Nu bliver den jo belastet af de 305.000 kroner, der var til den i dag.

Steen Juul er ikke meget for, at tale hesten helt op som derbyfavorit.

- Nu var de andre medfavoritter jo lidt væk med galopper her i Aarhus, men er de så gode, at de kan slå os i Derbyet, så må jeg jo bare bøje mig, sagde han med henvisning til, at E Type Cash med Birger Jørgensen galopperede i sidste sving, mens Emoji og Flemming Jensen slet ikke var klar, da startvognen sendte feltet i gang med løbet.

Løbet – der altså gav den 10. sejr til Steen Juul.

- Hvilken sejr har været den største?

- Det kan jeg ikke sige. Der har været noget med dem alle sammen.

- Kan du huske den første i 1982?

- Ja. Det var med Eperios. Der var jeg jo ikke så gammel. Den betød noget for mig.

Han har prøvet det 10 gange. Æresrunden efter sejren i Jydsk 4-årings Grand Prix. Søndag var det med Extreme. Foto: Ole Hindby/Dansk Hestevæddeløb

- Hvilken var den mest overraskende?

- Med Per Mento var vi jo dømt ude på forhånd med et højt startnummer. Men alt lykkedes for os på dagen.

- Bvlgari Peak skulle jeg ikke have kørt. Flemming Jensen havde kvalificeret den, men han sagde nej til at køre den, og så var den jo en af dem, der også vandt derbyet.

- Hvilket Grand Prix, du ikke vandt, husker du bedst?

- Haha. Der er nok mange, jeg skulle have vundet. Men dem husker jeg ikke lige nu.