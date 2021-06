71-årig vandt sit 11. Grand Prix

Det er historien, der bliver ved med at gentage sig. Og for hvert år bliver den lige en tand bedre.

Steen Juul vandt søndag sin 11. sejr i provinsens største travløb: Jydsk 4-årings Grand Prix.

Det er som sådan ikke bare antallet af Grand Prix-sejre, der er speciel, men som en sagde på Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus. ’Det er tankevækkende, at den bedste i travsporten er 71 år.

Det blev sagt efter, at Steen Juul vandt en overlegen Grand Prix-sejr med Festival Of Speed – og at han tre løb senere gentog sejren i Travliga 1-løbet med Extreme.

Steen Juuls Grand Prix-vinder fra sidste år satte Danmarks bedste ældre heste eftertrykkeligt på plads.

Den er ubestridt Danmark bedste travhest - og et bud på en international stjerne om et år eller to.

Derby-favoritten

Frem til slutningen af august er det Festival Of Speed, der er i centrum for alt sportslig snak i travsporten.

Hesten bliver efter opvisningen i Aarhus lige så stor favorit i Dansk Trav Derby, som Tarok, Rudolf Le Ann og Winston Sisa var.

Det burde lægge et pres på Steen Juul, men den 71-årige travkusk tager det med overbevisende ro.

- Min familie siger, at det er frygteligt at have derbyfavoritten, hvor alt kan gå galt. Men jeg har det sådan, at jeg vil hellere køre en favorit end en af de heste i derbyet, hvor man overhovedet ikke får nerver, siger Steen Juul.

Så overlegen var Steen Juuls Festival Of Speed i Jydsk 4-årings Grand Prix. Foto: Ole Hindby/Dansk Hestevæddeløb

Vinder han derbyet, bliver det også den 11. derbysejr – langt over andre aktive travkuske.

- Det er klart, at jeg har store forventninger til derbyet. Jeg skal jo tro på en sejr, der kommer jo ingen heste til derbyet, der er hårdere end dem, vi mødte her i Aarhus.

Hustruens hest

Steen Juuls hustru ejer halvdelen af hesten. Den anden halvdel er fordelt på fem anparter blandt trofaste kunder i stalden.

- Det er klart, at det gør det ekstra sjovt at vinde med familiens hest, men jeg vil lige så gerne vinde med mine kunders heste, sagde Steen Juul til Ekstra Bladet, inden han satte Grand Prix-sejren på plads i historie-rækken.

71-årig Steen Juul vandt for tredje år i træk Jydsk 4-årings Grand Prix. I år med Festival Of Speed. Foto: Ole Hindby/Dansk Hestevæddeløb

- Sejrene i Grand Prixet bliver større og større for mig. Det kan jo være mit sidste Grand Prix, og så slutter jeg jo på toppen, siger han.

Der er ingen aldersgrænse for travkuske.

Steen Juul har den tilgang, at han en gang om året gør op med sig selv, om han vil fortsætte med at sætte de unge på plads.