Aftenjackpot: Fem millioner ekstra i puljen

De travspillere, der tirsdag aften rammer de seks rigtige vinderheste i V64-spillet får over dobbelt udbetaling. Efter favoritresultater mandag aften i Mantorp var der ingen gevinster til rækker med fem og fire rigtige - og de to puljer er overført til løbene på Axevalla-banen i Sverige.

TRAVSNAK: V64 V64-spillet afgøres på svenske travbaner mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Man skal finde vinderne af seks følgende travløb

Der er som regel fire millioner danske kroner i puljen for seks rigtige. Der er også gevinster for fem og fire rigtige.

Der er ofte jakcpot-runder i spillet, da gevinsterne for fire rigtige ofte er så små, at puljen overføres til den kommende løbsdag. Vis mere Luk

Dermed er der 5,2 millioner kroner ekstra i puljen til seks rigtige - og dermed giver det ekstra værdi at spille med.

Ekstra Bladet har et spilforslag til løbene tirsdag aften. Det kan i Danmark spilles hos enten Dantoto eller Derby25 - begge steder er der også mulighed for at spille lynspil eller sætte sin kupon til attenjackpotten sammen.

Der er ingen danske kuske, der deltager på Axevalla.

Ekstra Bladets spilforslag AXEVALLA TIRSDAG 2. MARTS

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 10-3-4

V64-2: 2-3-11-6

V64-3: 2 (7-12)

V64-4: 12-2-5-6

V64-5: 3-2-1-4

V64-6: 6 (10-4)

192 kroner



Spil uden om denne favorit: Battle Jack (7 i V64-1) synes jeg ikke viser noget, der indikerer, at den kan vinde dette løb. Huske denne hest: Sinister Face (6 i V64-4) sæsondebuterer i dette løb, så den er svær at sætte ind mod konkurrenterne her. Jeg synes dog den afsluttede 2020-sæsonen på en fin måde og burde kunne være med fremme her. Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.