Aftenræs i Aalborg

AALBORG LØRDAG 7. MARTS

V65 – Spilstop kl. 19.40

V65-1: 4-6-2

V65-2: 8-5-7-3-6

V65-3: 2-1-9

V65-4: 4 (6-3)

V65-5: 2 (5-3)

V65-6: 7-6-1-8-5

225 kroner

V4 – Spilstop kl. 20.20

V4-1: 2-1-9

V4-2: 4 (6-3)

V4-3: 2 (5-3)

V4-4: 7-6-1-8-5

30 kroner

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Going To The Limit (8 I V65-2) starter ganske vist for første gang i monte, men hesten møder hård konkurrence hver gang, den starter. Jeg ser det ikke som et problem, at det er første gang, da jeg er sikker på, Christina Lindhardt har testet den godt igennem i træningen, så det er en velforberedt hest og rytter, der stiller til start.

Dagens sikre: Cassiopeia (2 i V65-5 og V4-3) kommer tilbage efter pause og starter første gang for Flemming Jensen. Hesten viste sidste år at det er en af årgangens bedste heste. Startsporet er perfekt, så jeg tror det blive tidlig føring og så bliver den der hele vejen.