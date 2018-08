Afviser bud på to millioner: Stop med at ringe

Den måske største af mange gode præstation i Derbyweekend stod travhesten Staro McMillan for. Den var for femte gang i løb - og sejrede så eftertrykkeligt i 3-årseliten, at alle på Charlottenlund Travbane overgav sig.

Til gengæld overgiver ejeren Søren Kolberg ikke. Han fortæller til Ekstra Bladet, at han er blevet bud to millioner kroner for hesten.

- Men den er ikke til salg, siger han.

- Alle vores heste er som familiemedlemmer, og dem sælger du jo heller ikke.

- Vi arbejder måske 60-70 timer om ugen, og når vi så kommer hjem, skal hestene trænes. Så meget betyder de for os.

Staro McMillanm så slået ud i begyndelsen af opløbet, men så fandt Steen Juul et nyt gear på hesten. Foto: Martin Timm Holmstav

Kommer for sent til vennerne

- Vores venner ved også, at hvis vi bliver inviteret til kl. 18, så kan den nemt blive 20, inden de ser os. For vi skal jo lige træne hestene først, siger Søren Kolberg.

Slagteren fra Vestsjælland regner ikke med at høre mere fra den interesserede køber.

- Jeg har sagt til ham, at nu skal han ikke ringe mere, for den er ikke til salg.

- Det er efterhånden mange år siden, jeg blev konfirmeret, og en hest som den her, er det, jeg har drømt om siden. Skulle jeg så bare sælge?

- Alt det, jeg har arbejdet for, ville jo være spildt så – skulle jeg bare smide det ud af vinduet, siger han.

Prøv eller skift sport

Det var ikke bare tilskuerne, der måbede, da Steen Juul kørte hesten til sejr. Den svenske storkusk Erik Adielsson var en af de nærmeste tilskuere, og han var imponeret.

Han opfordrer Søren Kolberg og Steen Juul til at prøve hesten i det svenske Travkriterium - også selv om den er urutineret.

- Hvis man ikke gør det med sådan en hest, så skal man skifte sport, sagde han til Fast Track.

Svensk vinder: Det danske publikum er fantastisk

Tv: Manglede et hestehoved