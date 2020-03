Alle kigger mod Charlottenlund

CHARLOTTENLUND SØNDAG 8. MARTS

V4 – Spilstop kl. 12.45

V4-1: 6 (1-2)

V4-2: 4 (5-6)

V4-3: 6-2-8-3-10

V4-4: 2-10-4

30 kroner

LD - spilstop kl. 13.29

LD-1: 6-2-8-3-10

LD-2: 2-10-4

15 kombinationer a minimum 5 kroner. I alt minimum 75 kroner

V5 – Spilstop kl. 14.11

V5-1: 2-1-8-7-6

V5-2: 13-4-5-6-11-12

V5-3: 7 (3-9)

V5-4: 5-8-4-6

V5-5: 8 (1-4)

120 kroner

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Etna (1 i V5-1) har endnu ikke vundet i otte forsøg, men det tror jeg kun er uheld. Jeg synes hesten virker fin og stabil, og det kommer man langt med i dette løb.

Dagens sikre: Staro Obrigado (7 i V5-3) var fin i sit prøveløb, hvor det så ud til, at der var rigeligt at køre med. Konkurrencen her er behersket, så jeg tror Steen Juuls hest vinder i første forsøg.