Millionærer i drømmemøde

For første gang i karrieren møder tophestene Commit Boom Bay og Candy La Marc hinanden. Det sker lørdag i Aalborg

Ekstra Bladets spilforslag AALBORG LØRDAG 15. SEPTEMBER

V5 – Spilstop kl. 12.15

V5-1: 2-3-10-11-4-8

V5-2: 3-6-7-11-2-12

V5-3: 1

V5-4: 8-2

V5-5: 6-8

144 kroner Weekendens fidus

Domino Victory (10 i V5-1) har ikke startet siden 16. juli, men mon ikke hesten kun er blevet bedre af det. Kusken Rene Kjær har vel aldrig været bedre, end han er i øjeblikket, og kører med stor selvtillid. Jeg er sikker på, han nok skal få det optimale ud af hesten. Weekendens glemte

Come On Dings (7 i V5-2) fik ikke meget ud af det resultatmæssigt senest, men kom dog hjem på en fin tid. Jeg synes, det så ud til, der var kræfter i behold. Anders Pedersen vil givet køre fremad fra start, og så er spørgsmålet, om den holder hele vejen. Vis mere Luk

Danmarks to bedste 4-årige travhopper mødes i en længe ventet duel.

Commit Boom Bay vandt i slutningen af sidste måned Hoppederbyet på Charlottenlund Travbane. Den har vundet fire af fem starter i år og sidder på dronningetronen i årgangen.

Nu møder den Candy La Marc, der også er født i Danmark, men indregistreret i Sverige. Den var prinsessen hos svenskerne sidste år – hvor den hinsidans vandt to kæmpe løb Kriterium og Breeders Crown. Succesen er ikke blevet fulgt op i denne sæson, hvor den seneste sad totalt fast med mange kræfter i behold i Svensk Hoppe Derby.

Candy La Marc har startet fire gange i år og vundet et løb. Foto: Kanal 75/Dansk Hestevæddeløb

Begge heste har i deres korte levetid allerede indløbet over en million kroner. Candy La Marc – er endda tæt på to.

Men hvem er bedst – et foreløbigt svar kommer lørdag i Aalborg Hoppechampionat, hvor førstepræmien er 75.000 kroner og de øvrige syv deltagere ligner statister.

Duellen

Commit

Boom Bay Candy

La Marc Nicolaj Andersen Træner Lars Marcussen Nicolaj Andersen Kusk Birger Jørgensen 21 Løb 16 9 Sejre 10 49,2 km/t. Gennemsnitsfart 49,7 km/t. 1.001.759 Indtjening kr. 1.986.037

Det siger de ...

ISelvom vi føler, der ligger et stort pres på os, og vi måske har mere at tabe end at vinde, så glæder vi os helt vildt til mødet med Commit Boom Bay. Forberedelserne er også nøjagtigt de samme, som når vi har været i Sverige med hoppen, og lige nu er vi i gang med finpudsningen. Vi ved jo godt, vi har hesten alle vil slå.

Lars Marcussen til Danskhv.dk

Selvom vi har tabt lodtrækningen, kører jeg ud med vinderambitioner. Mange tror, at Commit Boom Bay er en spidshest, men det gør ikke noget, at den kommer til at gå bagfra. Det ved jeg, den kan

Nicolaj Andersen til Danskhv.dk

Commit Boom Bay var en overlegen vinder af Dansk Hoppe Derby sidste lørdag i august. Foto: Martin Timm Holmstav

Efter derbysejr: Det værste, jeg har set

Se også: Ny togt: Tog 800.000 kroner mere i Sverige

Se også: Berømt gennem Natholdet: Kan vinde 800.000 kroner