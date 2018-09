Et år mere – så ender eventyret

Efter sejren i Aalborg Hoppechampionat til Candy La Marc fortalte ejeren Lars Marcussen at succeshoppen kun har et år tilbage på væddeløbsbanerne

Se Aalborg Hoppechampionat 2018 herover

AALBORG (Ekstra Bladet): Den længe ventede duel mellem Danmarks to bedste fireårige hopper, Candy La Marc og Commit Boom Bay, gav som forventet sejren til førstnævnte.

Og efter sejren lod vinderhestens ejer Lars Marcussen bomben falde.

- Den får næste år med, så er det slut. Vi vil gerne have nogle gode føl på den, sagde han til Ekstra Bladet.

Dermed ender første kapitel i eventyret om Candy La Marc. Den danskfødte hoppe, der blev indregistreret hos storebroderen - det svenske travforbund – og sidste år vandt 1,9 millioner kroner i broderlandet via to storløbssejre.

Tilmed blev Lars Marcussen landskendt, da han i sejrsrusen totalt misforstod spørgsmålet fra en svensk journalist om, hvordan sejren skulle fejres, med flere gange at svare: Den er ikke til salg.

Det tv-klip blev kåret til Ugens Tip i Natholdet.

- Jeg har ikke oplevet noget lingende, end det vi har prøvet de seneste to år. Det skulle alle have lov til at prøve, siger hesteejeren.

Kørte ikke efter andenpladsen

Men tilbage til Aalborg Hoppechampionat. Birger Jørgensen styrede løbet fra spids med Candy La Marc. Commit Boom Bay brugte kræfterne i et forsøg på at knække førerhesten, og i en hæsblæsende opløbskamp klemte Steen Juul Carna Sensei ind mellem de to duellanter.

- Jeg blev noget i tvivl, om vi ville vinde, da Steen Juul gik forbi Commit Boom Bay, sagde Birger Jørgensen efter sejren.

Han har et utal af gange takkede nej til at køre hesten i de svenske løb – og derfor glædede han sig på forhånd til køreturen i Aalborg.

En hæsblæsende opløbskamp mellem Carna Sensei, Commit Boom Bay og Candy La Marc. Foto: KM Foto

Da Nicolaj Andersen kom i stald med Hoppederbyvinderen Commit Boom Bay, sagde han:

- Jeg kører ikke efter andenpladsen.

Det uddybede han til Ekstra Bladet:

- Løbet viser, at min hest også kan klare sig i Sverige. Den var super fin, og jeg ville ikke sidde som femte hest i inderbanen. Jeg måtte frem. Vi blev slået med en længde, og det var startsporene, der afgjorde, hvem der vandt.

Klar fremgang

Steen Juul fik Carna Sensei i træning efter Hoppederbyet for tre uger siden, og den viste allerede klar fremgang.

- Jeg er tilfreds. Den er ikke på 100 procent endnu, men den gjorde en god præstation. Det er en spændende hest at få til stalden, og den har ikke tjent så mange penge endnu, sagde han til Ekstra Bladet.

Det har Candy La Marc til gengæld. Med førstepræmien på 75.000 kroner rundede den to millioner. Præmiekontoen står lige nu på: 2.061.037 kroner.

Se også: Afviser bud på to millioner: Stop med at ringe