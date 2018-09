Satte Derbyvinderen skakmat

Knud Mønster bag Casino Gardenia holdt de værste konkurrenter ude i tredje spor – og det blev for hårdt for Chock Nock

Se Aalborg Store Pris herover

AALBORG (Ekstra Bladet): For tre uger siden vandt Casino Gardenia og Knud Mønster travderbyets trøstløb. Søndag ved derbyrevanchen Aalborg Store Pris blev parret toer blandt de bedste heste.

Få har været i tvivl om, at Casino Gardenia tilhører toppen af årgangstoppen hos de fireårige danske travheste. Men de blev overbeviste søndag i Aalborg – og det skyldes både hestens styrke og så kuskens snilde. Han lavede simpelthen en taktisk manøvre, der både satte derbyvinderen Chock Nock og de flestes favorit til at vinde Come On Hugo ud af spillet.

Da feltet havde sat med den senere vinder Confidence i front og Casino Gardenia som første hest i andet spor, forsøgte både Henrik Lønborg bag derbyvinderen og Flemming Jensen angreb i tredje spor.

Men Knud Mønster havde ikke til sinde at miste sin position forrest i andet spor, og så travede både Chock Nock og Come On Hugo sig trætte i sporene. De havde nemlig ingen muligheder for at komme ind bag Casino Gardenia.

- Min hest er stærk, og den trækker mere, når der kommer en hest op udvendigt. Hvis jeg ville have en foran mig, skulle have taget alt for hårdt i den, og jeg så ingen fordel ved at få dem frem foran mig. Jeg var ikke blevet toer, hvis de var kommet forbi, sagde Knud Mønster til Ekstra Bladet efter den taktiske disposition, der gav 50.000 kroner for andenpladsen til Casino Gardenia.

Træneren Michael Thorup var tilfreds med andenpladsen.

- Jeg har hele tiden sagt, at den ikke var meget ringere end de andre. Vi har stadig noget at give af, sagde han til Ekstra Bladet.

Troede Mønster ville slippe



Derbyvinderen Chock Nock nåede syvendepladsen.

- Jeg følte, at jeg skulle køre frem. Jeg troede, at Knud Mønster ville slippe mig ned. Havde jeg fået det, så havde det været fint, men nu blev det helt forkert.

- Jeg trak den ud og ned bagerst i feltet. Hesten sluttede fint af på trods af det hårde løb, så den ydede en kæmpe fin indsats.

Dommerne talte med Henrik Lønborg efter løbet. De ville høre til manøvren, hvor han trak hesten ud.

- Jeg forklarede dem, at jeg ikke havde fået nogen placeringer ved at blive siddende, og den forklaring godtog de, sagde Aarhus-træneren.

Ligesom Chock Nock fik Come On Hugo også nok af tredje spor, og Flemming Jensen opgav med dagens favorit.

- Temperamentet var fint på den, men jeg kom til at hænge derude, og jeg kunne mærke, at der ikke var det samme tryk i den, som der plejer at være, sagde Flemming Jensen.

Kørte rundt og græd efter Derbyet