Efter sejren: Jeg kunne ikke gøre andet

AALBORG (Ekstra Bladet): Ken Ecce var fast besluttet på at bestemme tempoet undervejs i Aalborg Store Pris – derbyrevanchen.

Og selv om hesten Confidence startede helt i yderbanen, så lykkedes planen overraskende let.

- Jeg synes, at jeg var nødt til det fra spor otte. Jeg havde forventet, at de andre indenfor ville være hurtigere, men jeg havde besluttet mig for at køre til, indtil vi sad forrest, sagde Ken Ecce efter sejren med Confidence.

Der var 125.000 kroner til ejeren Peter Spengler. Foto: KM Foto

Undervejs sad han og godtede sig over, at Knud Mønster holdt de værste konkurrenter ude i tredje spor.

- Det så jeg, men jeg tror, at den var så fin i dag, at de ville have haft svært ved at slå den.

Confidence har vundet Jydsk 4-årings Grand Prix og nu Aalborg Store Pris. I mellem dem mangler det vigtigste løb: Dansk Trav Derby.

Der blev hesten nummer tre.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men hvis vi kørte løbet om, så havde jeg ikke gjort noget anderledes. Confidence reagerede bare forkert, da jeg trak vattet ud af ørene på den. Jeg tror, at det var derfor, at den gik i stå i opløbet, sagde Ken Ecce.

Næste vigtige opgave for Confidence bliver Grand Circle 4-års Championat.

