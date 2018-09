Dansker udtaget til VM-løb

Når det uofficielle VM for travheste køres 13. oktober på Yonkers Raceway i New York bliver det med dansk deltagelse i form af Slide So Easy.

Det bekræfter delejer Morten Clemmensen til danskhv.dk.

- Det er helt vildt. Jeg er på arbejde og min storebror (Thomas Clemmensen, red.) har lige haft ringet og fortalt, at Klaus Koch har bekræftet udtagelsen.

- Jeg er gået helt i stå på arbejde og skal lige falde til ro igen. Det er jo en oplevelse, man nok kun får en gang i livet.

Familien Clemmesen er klar til at følge Slide So Easy i New York. Foto: Kim Gudmand/Charlottenlund Travbane

Slide So Easy ejes af brødrene Thomas og Morten Clemmensen, deres far Leif Clemmensen samt Søren Christensen, der tager til USA for at følge den danske toptraver. De får dog selskab.

- Vi nok nødt til at tage konerne med. Vi slipper nok ikke afsted med at gøre det til en mandetur denne gang, siger Morten Clemmensen og griner.

