Badminton-stjerne: Min hest skal vise Dannebrog frem

15 år på badmintonlandsholdet og kampen for guld til Danmark sætter sine spor i enhver sportsmand. Således også hos OL-bronzevinderen Joachim Fischer.

For nogle år siden trak han landskampstrøjen over hovedet for sidste gang - og selv om han stadig spiller badminton i Elitedivisionen for Skovshoved, så har han igen kastet sin kærlighed på travsporten - det med succes.

Lørdag kan Andre Ward, hesten han er medejer af, vinde en kvart million svenske kroner, og selv om pengene er rare at indkassere, så er det Dannebrog, han gang på gang vender tilbage til.

- Da vi i sin tid skulle finde hesten, ville jeg have en, der havde potentiale til at løbe i Sverige. Det er der mest prestige. Selvfølgelig vil vi gerne starte i Danmark, men ideen er, at den skulle matche de svenske heste.

- Det er fedt, at den kan repræsentere Danmark. Det har jeg selv gjort i 15 år inden for min egen sport. Kan den få hejst det danske flag lørdag i Stockholm, så bliver jeg stolt.

Andre Ward indledte sin stribe på fire sejre ved at vinde på Grand Prix-dagen i Aarhus. Foto: Ole Hindby/Dansk Hestevæddeløb

Selv om badmintonsporten sjældent rydder forsider, så er der - ligesom for eksempel i speedwaysporten - udbredt nationalfølelse.

- Selvfølgelig tænker vi badmintonspillere over, at vi repræsenterer Danmark. Specielt til OL - men også EM og VM.

- Badminton er ikke en kæmpe sport herhjemme, men i Asien, hvor jeg har tilbragt det meste af min karriere, der ved folk, hvem vi er. Vi har vist det danske flag frem, og det er alle danske badmintonspillere stolte af.

- Derfor er jeg også stolt over at sørge for Dannebrog hejses, når vi kommer frem med Andre Ward. Det måtte de også på Rättvik-banen i Sverige, da vi var der tidligere på året.

Det var netop sejren på Rättvik, der banede vejen for deltagelsen i V75-finalen på lørdag i den svenske hovedstad.

- Det er klart, at startspor syv yderst på startvognen nedsætter forventningerne. Andre Ward møder vanvittigt gode heste i sin klasse, sådan er det, når der er en kvart million svenske kroner i førstepræmie, men vi kommer altså med en hest i topform.

- Den har vundet fire sejre i træk, og jeg satser på, at den viser Dannebrog frem. Vi har ambitioner, men vi er også realistiske. Hesten er, hvor den skal være, og det skal den også være til den opgave.

Lovede børnene deres egen hest

Forrige weekend var Joachim Fischer sammen med Jonathan på ti år og Emilie på fem år i Aalborg for at se Andre Ward løbe. Det blev til en sejr. Foto: Hesselborg Foto

Turen til den svenske hovedstad bliver en foreløbig kulmination på en interesse, som han har haft siden forældrene hev ham med til travløbene på Charlottenlund Travbane.

- Da jeg trappede ned med badmnton-karrieren, fik jeg nogle anparter i Team Lundens heste. Men når de vandt, så synes mine børn, at vi var lidt for mange i vindercirklen, så var det, at jeg kom til at sige, at vi snart skulle have vores egen hest.

- En travven Michael Sandberg sagde en dag, at Andre Ward var til salg, og så endte det med, at vi nu har investeret i den hest sammen - Michael, mig og mine børn.

- Så det er mest lavet som et familieprojekt, hvor jeg tager børnene med rundt, når den starter. Derfor skal vi alle til Stockholm i weekenden.

- Det er en hobby, som vi prioriterer.

Noget af det største en dansk hesteejer kan nå er at vinde på Derbydagen på Charlottenlund Travbane. Det gjorde Andre Ward, men lige nøjagtig den eftermiddag tilbragte OL-bronzevinderen i Basel.

- Desværre var jeg på arbejde som ekspertkommentator for TV2, men børnene var der sammen med farmor, og de kørte æresrunde i en karet efter Andre Wards sejr.

- Jeg var selv midt i Anders Antonsens VM-finale, men jeg fik da sneget mig til at se løbet på min mobiltelefon.

Selvom ejerne har Charlottenlund Travbane som hjemmebane, så står hesten hos Flemming Jensen i Hjallerup.

- Mine børn har ellers altid været Steen Juul-fans. Selv om de kun er ti og fem år, så lærte de hurtigt, at på Charlottenlund vinder de røde og grønne farver. Jeg har forklaret dem, at man ikke flytter en hest, hvis den trives godt, der hvor den er. Det er de på det rene med.

- Skal stalden udvides?

- Det er en dyr hobby, og vi er glade for den hest, vi har. Vi satser på, at den nogle gode år i sig endnu, og når så Flemming Jensen føler, at der ikke er så meget i mere i den, så må vi se os om efter en ny. Det bliver nok også hos Flemming Jensen, for vi har virkelig fået en god behandling.

