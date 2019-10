Beviste at den tilhører toppen

CHARLOTTENLUND (Ekstra Bladet): For anden gang i år skar Exclusive Laser målstregen som vinder af et af de store treårsløb for hopper. Denne gang i Dansk Hoppe Kriterium.

Sportens nestor Steen Juul sad bag.

- Den beviste, at den tilhører de bedste i årgang. Den har vundet Grand Circle 3-års Hoppe Championat og så også i dag. I Aarhus var den nede i form, siger Steen Juul, der også regner hesten for en af dem, der skal holdes øje med frem mod Hoppederbyet næste år.

- Den er stor og reel hest, og den kan helt klart udvikle sig, sagde han.

Execlusive Laser sad nede i fletet undervejs, men i opløbet var den langt foran konkurrenternen.

Førstepræmien var 200.000 kroner. De næste i mål var de to heste med de højeste startnumre, Echo Hill og Energy Mix.