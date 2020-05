Bomstærk franskmand kan sikre kassen

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA LØRDAG 30. MAJ

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 4 (7-6)

V75-2: 8 (1-6)

V75-3: 6-3-1-2-11

V75-4: 8-6-14-5-10-11

V75-5: 5-6

V75-6: 6-1

V75-7: 15-2-12-13-14-10-7

480 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Double Exposure (4 i V75-1) vandt en sikker sejr senest i et billigere selskab end dette. Hesten er hurtig fra start, men ikke nødvendigvis afhængig af føringen, så startspor fire kan vel næppe være bedre. Dagens fidus: Island Life (1 i V75-3) kommer med to sejre i træk, og senest synes jeg den leverede noget af det bedte fra dens side set længe. Vis mere Luk

Trekilometerløbet Harper Hanovers Løb runder traditionen tro løragens V75-spil under Elitloppet-weekenden af. Hestene starter fra tre forskellige udgangspunkter.

Ble du Gers har været med i den franske elite i mange år.

En stærk franskmand, som har stor udholdenhed, men den virkede lidt uskøn i stilen for to uger siden, da den vandt Copenhagen Cups modstykke til det svenske langdistanceløb.

Jos Verbeeck sagde efter løbet, at Ble du Gers havde besværet med en murphy-blænder, som sad over hesten venstre øje. Hestens nye træner Frode Hamre tager den del af udstyret af hesten til lørdagens løb.

- Den kom til os efter løbet i Charlottenlund, hvor det jo blev en ganske enkelt sejr. Vi har kørt to træningsarbejder med den, og det virker til at være en rigtig tophest, siger træneren.

Ble du Gers vandt langdistainceløbet på Copenhagen Cup-dagen med Jos Verbeeck i sulkyen. Foto: Burt Seeger/TR Bild/Kanal 75

Jean Michel Bazire, som har trænet hesten indtil starten i Danmark, har planer om at lade Ble du Gers være hos den nye træner i Norge i et stykke tid.

Harper Hanovers Løb (V75-7) bliver den første opgave i Frode Hamres regi.

Björn Goop indtager favoritrollen i løbet med Moni Viking - en syvårige hest med fine resultater fra Frankrig. Der vandt den to af to løb for Goop og imponerede også ved seneste sejr på Åby over lørdagens tre kilometer.

- Det er lidt hårdere modstandere denne gang i forhold til Charlottenlund, men hesten virker god, og den her gang kører vi uden sko, siger Frode Hamre.