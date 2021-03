Brand i stald: - Vi fik hestene ud

Der var drama på Skive Travbane fredag aften, da der udbrød ildebrand ved staldene.

Her måtte ni heste reddes ud af staldene, mens Nordvestjyllands Brandvæsen kæmpede mod flammerne.

Det skriver TV Midtvest.

Omkring klokken 18 blev branden, der var opstået i et værksted mellem to stalde, anmeldt.

- Branden opstod i et form for teknikrum og nåede ikke at brede sig til staldene. Det tog omkring 10 minutter, så var det under kontrol, siger Jan Christensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen til TV Midtvest.

Søstrene Maria og Camilla Svendsen, der begge er aktive indenfor hestesport, fortæller til travet.dk, hvordan de måtte redde hestene fra den truende brand.

- Vi går lidt rundt med vores heste, og gør os færdige i stalden, men så kommer kloakmanden i fuld løb og råber det brænder, det brænder. Vi løber selvfølgelig derover og kan så se, at der er ild i teknikrummet, forklarer Maria Svendsen.

- Så vi skynder os bare at få hestene lukket ud. Vi tilkalder brandvæsnet med det samme, da der står heste ved siden af det pågældende sted, hvor branden er, fortæller hun.

Brandvæsenet har umiddelbart ikke et bud på brandårsagen, og betegnes som 'lidt mystisk' af ordensmagten.

- Der er ingen umiddelbar forklaring eller brandårsag, for branden er ikke opstået i tekniske installationer eller lignende. Derfor er det lidt mistænkeligt, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Nielsen til TV Midtvest.

