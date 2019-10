Captain Knas klar til at bombe igen

SOLVALLA OG ÅBY ONSDAG 23. OKTOBER

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 3-7-8-1-5

V86-2: 8-1-10

V86-3: 6

V86-4: 1

V86-5: 4-3-1-9-5

V86-6: 7-10-9-6

V86-7: 2

V86-8: 2-3-10-11-12

375 kroner



Dagens fidus: Peakadilly (7 i V86-1) har ikke startet i et år, men hesten har tidligere vist, at den matcher konkurrenterne i sin klasse – også i Sverige. Jeg kan ikke forestille mig, at Steen Juul sender en hest til Åby uden at tro på en vis chance. Bemærk dog at den er taget med på tidligere meritter - samt et enkelt prøveløb i Charlottenlund.



Dagens sikre: Global Wireless (2 i V86-7) har vundet to enkle sejre i billig konkurrence, men var helt ukørt ved begge lejligheder. Denne gang er konkurrence skærpet, men fra et perfekt startspor to, tror jeg Peter Untersteiner løser denne opgave.