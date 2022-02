Comeback halvanden måned efter blodprop

Den 71-årige travkusk Steen Juul er lavet af et helt specielt stof.

Flere gange har han trodset sygdom og ulykker - og hver eneste gang er han vendt tilbage.

Således også denne gang. Nytårsaften blev han ramt af en blodprop. Heldigvis var hustruen Kirsten Juul hurtigt opmærksom, og i hast blev det danske travikon kørt fra privaten i Osted til Rigshopsitalet.

Få dage efter var han hjemme - og på lidt over halvanden måned føler han sig i stand til igen at køre travløb. Han gør således comeback i sulkyen lørdag aften på Charlottenlund Travbane.

- Selvfølgelig var det overraskende for mig med blodproppen. Det er ikke sådan, at jeg er disponibel for blodpropper. Den blev fremprovokeret i forbindelse med en operation for brok, jeg var igennem, så det hele var bare enormt uheldigt. Heldigvis fik familien reageret hurtigt på det, så jeg fik den behandling, der var påkrævet, fortæller Steen Juul til spilleselskabet Derby25.

- Det går fint med mig, og bortset fra lidt problemer med talen føler jeg mig på rette vej. Jeg har absolut ikke mistet modet efter denne omgang og ser da frem til igen at kunne være med – ikke kun i den daglige træning, men også i væddeløbene.

Jeg ønsker ikke at køre løb for enhver pris, men når jeg stadig føler, at jeg kan være med, vil jeg gerne det

- Jeg er ikke nervøs for igen at skulle deltage i løbene, men jeg ved jo også godt, at skulle jeg lave en fejl, så vil nogle måske mene, at det var min sygdom i forbindelse med blodproppen, der er årsagen. Det tager jeg dog helt roligt, for jeg hørte jo også, da jeg ikke var syg, at det var alderens skyld, og at jeg er for gammel, hvis jeg lavede en fejl, siger Steen Juul.

- Jeg ønsker ikke at køre løb for enhver pris, men når jeg stadig føler, at jeg kan være med, vil jeg gerne det, for det betyder også meget for mig. Selvfølgelig kan jeg nøjes med at træne, men det selv at køre hestene i løb betyder meget for at få det indtryk af dem, jeg gerne vil. Dog kan jeg sagtens tænkes at stoppe med at køre løb, hvis jeg ikke føler, at jeg kan gøre en forskel for hestene eller hjælpe dem i positiv retning i løbene, siger Steen Juul til Derby25.

Kongen af galla

Han ryddede bordet i forbindelse med Hestesportens Galla, hvor stalden hjemtog seks priser. Steen Juul blev selv kåret som Årets Travkusk og Årets Travtræner.

Lørdag aften kører han med i fire travløb.

Dansk legende i comeback efter blodprop