Comeback til en verdensstjerne

AALBORG TIRSDAG 21. APRIL

V5 – Spilstop kl. 15.50

V5-1: 2-10-4-5-6

V5-2: 1-3-7-2-6

V5-3: 7-6-3-10

V5-4: 10-9-4-7

V5-5: 10 (6-9)

400 kroner



V4 – spilstop kl. 16.30

V4-1: 7-6-3-10

V4-2: 10-9-4-7

V4-3: 10 (6-9)

V4-4: 4-5-6

96 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Arkibal Tamsen (2 i V5-2) er en fin hest, der sjældent leverer et dårligt løb. Fra dette startspor tror jeg Bent Svendsen vil forsøge at tage føringen fra start og vil forsvare den så længe som muligt.



Dagens sikre: Tycoon Conway Hall (10 i V5-5/V4-3) har ikke startet længe, og det kan være, den er lidt rusten. Hesten holder dog så stor klasse, at jeg tror den løser denne opgave.