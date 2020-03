Dagens chance: 10 millioner

ØSTERSUND SØNDAG 29. MARTS

GS75 – Spilstop kl. 15.00

GS75-1: 8 (1-4)

GS75-2: 4 (7-6)

GS75-3: 8 (4-1)

GS75-4: 3-10-15-5

GS75-5: 2-3-1

GS75-6: 4-8-3-9-12

GS75-7: 11-8-2-1-4

300 kroner

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Ulvsåsen (4 i GS75-2) har vundet sine hidtidige to starter i karrieren, og der er ikke noget, der tyder på, at det stopper her. Hesten virker til at rumme yderligere udvikling, og jeg har svært ved at se den tabe dette løb

Dagens fidus: Reflexion (12 i GS75.6) kan meget i fejlfri udgave. Fra dette startspor skulle der være en god chance for, at Ulf Ohlsson kan tage en rolig start og få hesten travet ind. Lykkedes det, ender parret langt fremme.