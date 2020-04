Dagens millionchance: Vil smække favoritten

Ekstra Bladets spilforslag UMÅKER LØRDAG 18. APRIL

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 1 (8-5)

V75-2: 9-8-7-5-4-12-11

V75-3: 2-12-7

V75-4: 2-1-6-5

V75-5: 3-12

V75-6: 8-11-1-10

V75-7: 11 (6-3)

336 Kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Attraversiamo (1 i V75-1) havde en fantastisk sæson i 2019, hvor den blandt andet vandt det svenske trav derby. Hesten kommer nu i sæsondebut, så den er naturligvis svær at bedømme. Svante Båth, der træner hesten, plejer at have sine heste klar, når de kommer, og det er jeg sikker på, også er tilfældet her. Startsporet burde være o.k., selv om der er en lille risiko for, at den kan blive lukket inde . Den udfordring tror jeg nu Erik Adielsson, der kører hesten, løser.



Dagens fidus: Vincent Horse (5 i V75-2) dummede sig ganske vist med galop senest, men jeg synes hesten tidligere har vist fin fart for klassen, og hvis den får et afventende løb, kan den måske overraske. Vis mere Luk

Den svenske derbyvinder Attraversiamo årsdebuterer, og den ser ud til at blive den største favorit i V75-spillet.

Robert Dunder håber at udfordre storfavoritten.

- Tager man ikke Attraversiamo, synes jeg, at min hest, Even’s Cool Boy, er en af de første, man skal have med. Jeg tror, at den kan udfordre.

Robert Dunder, der har to heste til start på hjemmebanen Umåker, har indledt 2020 med ti sejre i 41 starter.

- Det ene kan vinde – men jeg tror ikke på den anden.

Første hest på banen er altså Even´s Cool Boy i V75-1.

Trods den hårde modstand lyder træneren sejrssulten.

- Jeg tror, at der en god mulighed for at gøre det. Jeg har en vældig god hest, og jeg har altid troet på den. Den viste i årsdebuten, at den har udviklet sig fint her til femårssæsonen. Den burde faktisk ikke have været så god, som den var i sin årsdebut.

- Hesten tro på sig selv og dens ego er vokset med omkring 1000 procent. Da den kom ind på banen, kiggede den rundt, og den synes ligesom, at den ejer det hele, og det mærker man, når man kører den.

Robert Dunder er ikke bange for at sætte sig i den hårde position udvendigt for Attraversiamo.

- Hesten tåler det. Men jeg ved ikke, om jeg er interesseret i det. Hesten er stor og reel, men jeg synes, at den løber bedst, når man venter med dens speed. Det spiller ikke den store rolle, hvor langsomt eller hurtigt det går.

- Laver du nogle ændringer i forspændingen?

- Nej. Det bliver det samme som på Bergsåker.

Standen anden hest er Variety Show (V75-6).

- Får vi en af de mindre præmier, så er jeg meget tilfreds. Det er svært at tro på mere.