Danmark sender årets bedste

Ekstra Bladets spilforslag ÅBY LØRDAG 7. DECEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 1-8-9-3

V75-2: 2

V75-3: 3-1-10-11-9-8

V75-4: 1

V75-5: 4

V75-6: 5-3-8

V75-7: 9-10-3-1-8-2

216 kroner



Dagens fidus: Secret Mission (9 i V75-1) har kusken Henriette Larsen selv med på sit forslag, så måske. Jeg synes nu også, at den har vist fine præstationer på det seneste, og selv om startspor ni kunne være bedre, så er den ikke dårligere end konkurrenterne.



Dagens sikre: Stonewashd Diamant (4 i V75-5) kommer med et par sejre i lettere konkurrence i bagagen. Jeg synes hesten er blevet bedre og bedre, og jeg har svært ved at se den tabe. Vis mere Luk

Ekstra Bladet er ikke i tvivl. Slide So Easy er årets bedste maskuline ældre travhest i Danmark.

Andenpladsen ved VM-løbet i New York siger alt.

På disse linjer slår Ekstra Bladet to fluer med et smæk. Her er nemlig både kåringen i juleserien - og så lidt information fra træner Flemming Jensen til V75-spillet lørdag. Her drager Slide So Easy nemlig over Kattegat - og deltager i det svenske millionspil. Den sag først.

Løbene foregår på Åby-banen ved Göteborg.

- Slide So Easy kommer i fin form, men startspor otte på 1600 meter dæmper jo forventningerne en del, siger Flemming Jensen til Ekstra Bladet.

- Jeg vil dog sige, at vi har en chance for at blive mellem de tre første, uden at jeg dog vil falde af sulkyen i overraskelse, hvis den skulle vinde løbet. Det er helt klart min bedste chance lørdag, siger han

VM var kronen på værket

Og så til den fortjente hæder. Se top fem for de ældre danske travhingste, som redaktionen af nemhed kalder de maskuline kategorier. I praksis kan der være både hingste og vallakker på de lister.

- Det er jeg meget glad for, og jeg synes, det er det rigtige valg. Jeg har efterhånden haft en del heste, der er kåret som Årets hest, hvor jeg har været i tvivl om det lige blev den.

- Men Slide So Easy i år er nok den, jeg er mest sikker på. Den har virkelig været fin i år.

Slide So Easy ejes af Team Clemmensen & Christensen I/S. Foto: Ole Hindby/Dansk Hestevæddeløb

- Løbet i USA er selvfølgelig kronen på værket, men det er ikke bare løbet og den store præmiesum, men det, at den klarer det så fint og præsterer på så højt et niveau, fortæller en del om, hvor fantastisk en hest, det er.

- Tænk på at den jo blev flyttet rundt derovre – den stod tre forskellige steder, og alligevel præsterede den, som den gjorde. Den har en god evne til at tilpasse sig, siger Flemming Jensen, der er klar til se fremad.

Roser ekstræner

- Jeg tror den også til næste sæson kommer til at klare sig fint. Vi har jo i stalden haft flere heste, der præsterede godt som 11-årige, så hvorfor ikke også Slide So Easy.

- Du skal tænke på, at den jo kom til os helt uden skader eller lignende, så den var lige til at gå til.

- Det tjener Kenneth Nielsen stor ære, at vi fik så fin en hest. Da vi i sin tid fik såvel Montgomery Hill og Obi-Wan kom de jo begge tilbage efter gaffelbåndskader, og det er tager man jo hensyn til resten af deres karriere. Med Slide So Easy var der ingenting, og det gør jo, at vi kan træne den for fuldt, siger han.

Årets Ældre Travhingst 2019 1 af 5 1 SLIDE SO EASY vinder af blandt andet DM og Rex The Great løb. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb 2 af 5 2 AMAZING DYNAMITE vinder af flere løb i Frankrig. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb 3 af 5 3 O’GRADY har blandt andet slået Slide So Easy, havde en fin start på sæsonen. Foto: Flemming Andersen/Dansk Hestevæddeløb 4 af 5 4 ARON THE BARON vinder af flere løb i Frankrig. Arkivfoto: Martin Timm Holmstav 5 af 5 5 TRIPOLINI V P vinder af Harald Lunds Mindeløb. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

