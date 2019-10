Det så let ud, da Empire vandt Dansk Trav Kriterium – og det var lige så let, som det så ud

CHARLOTTENLUND (Ekstra Bladet): Der var opvisning på Charlottenlund Travbane, da næste års derbyheste skulle afgøre, hvem der lige nu er stærkest i kuldet.

Empire var storfavorit, og den indfriede til fulde forventningerne. Det så virkelig let ud – og det var det også.

- Jeg er ikke i tvivl. Empire er den bedste af alle travheste i Danmark – ikke bare de treårige travheste, sagde vinderkusken Ken Ecce til Ekstra Bladet efter løbet.

Det var første gang, at han sad bag en vinder af Danmarks største treårsløb, men alligevel var det ikke en glædesrus, da sejren var i land flere længder foran Emoji.

Ken Ecce kørte bare fra i opløbet. Konkurrenterne halsede efter. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- Som jeg talte med træneren om, så var det et løb, hvor man som kusk stort set har alt at tabe. Jeg har mange andre ting at tænke på sådan en løbsdag, men der er et pres, når man kører så stor en favorit, sagde kusken og fortsatte:

- Det er altså stort som kusk at vinde sådan et løb. Jeg kan bedst beskrive det ved at sige, hvor skuffede jeg var, da jeg blev toer med Confidence for nogle år siden.

Empire er trods sine kun otte løb – seks sejre og to andenpladsen – udråbt som Danmarks kommende internationale stjerne.

Rene Jensen, sportschef for dansk travsport:

- Det er en fantastisk hest. I dag kæmpede de andre om at blive nummer to. Empire har alle mulighederne for at blive en kommende stjerne. Danmark kan få en international tophest, siger han.

Tomas Malmqvist, der træner hesten, er også fuld af lovord over Empire.

- Det er en af de allerbedste heste, som jeg har trænet, siger svenskeren.

Tomas Malmqvist og Ken Ecce på vinderpladsen efter sejren i Dansk Trav Kriterium. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

For nogle år siden vandt han Dansk Trav Derby med Tumble Dust, men Empire er bedre, mener han:

- Empire er bare meget mere fokuseret, når den løber. Med Tumble Dust vidste man aldrig, hvad der ville ske. Igen i dag imponerede den mig. Den var god, og den løste bare opgaven, sagde han til Ekstra Bladet.

Sejren indbragte 340.000 kroner. Dermed har Empire 651.860 kroner i sine otte løb.

Træneren sætter nu fokus mod Dansk Trav Derby næste år i august.

- Jeg har ingen planer lige nu. Men den starter nok en eller to gange mere i år, siger han.