Dansk chance for svensk derbysejr

Ekstra Bladets spilforslag JÄGERSRO ONSDAG 21. AUGUST

V75 – Spilstop kl. 19.30

V75-1: 8

V75-2: 10-2-8-3-5-1-4-9-7-6

V75-3: 5

V75-4: 7-9-6-1-5

V75-5: 5

V75-6: 7-2-6-1-8

V75-7: 11

150 kroner Dagens sikre: Campo Bahia (8 i V75-1) er i min verden Sveriges bedste fireårige traver. Conrad Lugauers hest har alt, hvad der kræves af en Derbyvinder, og selv fra dette startspor løser den opgaven. Dagens favorit i fare: Betting Gangster (10 i V75-2) er feltets bedste hest, ingen tvivl om det, men jeg synes ikke, den var vist klassen. Bevares den løber på fine tider – problemet er bare, at det gør de andre også. Den har dog fået mit førstevalg, men jeg har valgt at gardere kraftigt i dette løb med håb om, en af de mindre betroede heste kommer først, så V75 kan give bare en lille smule. Vis mere Luk

Monsterhesten Staro MacMillan fra Slagelse.

Den fireårige travhest er Danmarks største mulighed for at få en dansk vinder af Svensk Trav Derby.

Hesten, som ejes og trænes af slagteren Søren Kolberg skal onsdag aften, når der er ekstra mulighed for at hente V75-millioner deltager i kvalifikationsløbene til det svenske derby.

Ekstra Bladets eksperttipper Mogens Jensen tror på sejr - og har ingen andre heste med i det løb på V75-forslaget herover. Det selv om hesten starter fra spor 11 - og at den skal runde et helt felt af modstandere for at få enten første- eller andenpladsen, der giver adgang til det forjættede land: Derbyløbet søndag 1. september i Malmø.

Søren Kolberg er da optimist. Han siger til travservice.dk:

- Staro McMillan er så klar, som den kan være. Den gik sine sidste intervaller på min træningsbane herhjemme lørdag, og pulsen var lige, hvor den skulle være efter træningen.

Det var meningen, at Steen Juul skulle køre hesten. Men den 69-årige travtræner har skrevet sig selv på skadeslisten. Derfor bliver det i stedet Erik Adielsson, der sætter sig op bag hesten.

Den fireårige travhest Staro Macmillan har startet 14 gange. Den har otte sejre, to anden- og to tredjepladser på sit cv.

