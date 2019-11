Dansk fantast udfordrer svenskerne i VM-finalen

Frederik H. Mammen fra København udfordrer de blå-gule mestertippere, når finalen i V75 afgøres i Stockholm.

- Det vil være mere værd end førstepræmie, hvis jeg kan sige til min venner, at jeg er verdensmester i V75, for så bliver der ro, siger danskeren, der bidt af travheste.

Det er kun sket en gang tidligere, at VM i V75 er gået til en tipper udenfor Sveriges grænser. Det var østrigeren Johann Leidenfrost, der fejede svenskerne bort i 2014.

Fem år senere kan det være Danmarks tur til at tage VM-guldet.

Frederik H. Mammen er født ind i travsporten. Privatfoto

Frederik H. Mammen afgjorde den internationale liga i allersidste omgang.

- Jeg var på en sjetteplads, inden sidste omgang på Solvalla, så jeg var tvunget til at yde det yderste. Men jeg fik bare fem af de syv rigtige vinderheste. Derfor blev jeg både overrasket og glad, da det var nok. Det troede jeg ikke rigtigt på, siger den 34-årige travfan, der har fulgt sporten siden barnsben.

Familiens heste har vundet V75-løb

- Min familie har nogle heste, så jeg har hjulpet til i stalden. Jeg følger sporten som hesteejer, opdrætter og spiller.

Blandt familiens heste har været Olivia Lavec, der har vundet flere V75-løb og vandt 1,5 millioner kroner.

- Vi har to afkom efter den. De er snart klar til løb, så det bliver virkelig interessant.

Olivia Lavec her i opløbsduel mod Permance Simoni. Foto: Lasse Jespersen

Den brede viden om travsporten kan hjælpe Frederik H. Mammens i VM-finalen.

Den afgøres nemlig ved en konkurrence om viden i Stockholm 16. november.

- Jeg håber, at min viden rækker, men jeg forsøger også at forberede mig. Tjekke listen over, hvilke heste, der har vundet de forskellige storløb, hvor de svenske baner er placeret og sådan noget. Det bliver ikke nogen let opgave, siger han.

Vinderen belønnes med en kvart million svenske kroner.

Ola Johansson, Kanal 75