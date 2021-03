Dansk topmøde i Malmø

To af Danmarks førende travtrænere står i en direkte duel under V64-løbene tirsdag aften - Ekstra Bladets eksperttipper tvunget til at vælge

Ekstra Bladets spilforslag JÄGERSRO TIRSDAG 9. MARTS

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 4 (2-8)

V64-2: 3-8-6-1-9-11-10

V64-3: 5 (3-2)

V64-4: 2-4-6

V64-5: 7-5-8-1

V64-6: 2-6-9

252 kroner



Spil udenom denne favorit: Return Of Bols (5 i V64-2) kommer efter en vinterpause, og mangler sikkert et løb i kroppen, for at man helt kan tro på den.



Husk denne hest: Stig Brodde (6 i V64-6) var fin forrige gang efter galop, og jeg tror ikke den vil få problemer med distancen. Den skal dog holde sig i trav hele vejen for at vinde.

To af Danmarks førende - hvis ikke de TO førende mødes i det, der kan ligne et topopgør tirsdag aften på travbanen Jägersro ved Malmø.

Det er I V6-1. Steen Juul kører Elephant (2), og Flemming Jensen sidder bag Enforalle P (4).

- Jeg tror, at de to kører om sejren. Jeg ville gerne have begge heste på mit V64-forslag, men så er det dobbelt op på pris. I stedet for 252 kroner bliver det 504 kroner, og det er for meget i forhold til, at Ekstra Bladet gerne vil have spilforslag, hvor alle kan være med.

- Men er man flere, der går sammen, så tag begge heste med, siger Mogens Jensen, der tipper for Ekstra Bladet.

I den situation, hvor han kun har 'råd' til den ene, så er valget faldet på Flemming Jensen.

Flemming Jensen på æresrunde med Enforalle P. Foto: Ditte Hesselborg/Dansk Hestevæddeløb

- Altså Elephant er ude i sin sæsondebut, mens Enforalle P har startet hen over vinteren. Den kommer med mere form til løbet - og derfor vælger jeg Flemming Jensen. Men jeg tror, at det bliver tæt. I danske løb er Enforalle P ofte gået til spids uden sværdslag, men den skal lave mere her, hvis Steen Juul vælger at køre spids med Elephant.

I skrivende stund (tirsdag sent eftermiddag) er Steen Juul spillernes foretrukne. Kører de to danskere for meget på hinanden, så peger Mogens Jensen på Global Workaholic som et tredje bud. Med alle tre heste på kuponen koster Ekstra Bladets forslag 756 kroner.