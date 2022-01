Dansk travlegende indlagt med blodprop

Den danske travlegende Steen Juul er blevet indlagt efter han nytårsaften fik en blodprop.

Det oplyser Team Juul på Facebook.

Meldingen fra Juul-lejren er, at de er optimistiske til trods for den ubehagelige start på året for 71-årige Steen Juul.

'Trods det hele er sket for under et døgn siden, så er han allerede i klar bedring samt ved godt mod, og vi er fortrøstningsfulde over det videre forløb.'

'Vores ansatte klarer arbejdet med hestene, og dagligdagen kører som normalt. På vegne af familien takker vi for forståelsen og håber i alle er kommet godt ind i det nye år,' skriver Team Juul på Facebook.

Steen Juul med hesten Festival Of Speed. Foto: Tariq Mikkel Khan

Steen Juul er den mest vindende danske travtræner og har været aktiv siden 1974. Han har 10-derbysejre under bæltet og vandt sågar det seneste derby i 2021.

Succeserne har stået i kø for travlegenden, der i 2021 var den oftest sejrende kusk på Charlottenlund Travbane og Fyens Væddeløbsbane

Det erklærede mål for Team Steen Juul I år er at få Extreme med i Europas største sprinterløb Elitloppet i Stockholm sidst i maj.