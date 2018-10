Dansk VM-deltager: Kæmper om seks millioner

Startsporet er langt fra med danske Slide So Easy, der lørdag aften danske tid repræsenterer de rød-hvide farver i VM for Travheste

Fem sejre i otte starter og en indtægt på over en halv million kroner.

Sæsonen er allerede godkendt for den danske travhest Slide So Easy, inden VM for Travheste lørdag aften dansk tid på travbanen Yonkers Raceway i New York.

Lørdag er det 40. gang, at VM-løbet køres, og der er en million dollars (ca. 6,3 millioner kroner) i præmiesum.

Ekstra Bladet talte med hestens træner Flemming Jensen, der for en kort stund skifter Hjallerup ud med New York, inden afrejsen til USA,

- Det er klart, at det er spændende løb. Startsporene kommer til at spille noget ind, fordi det er en 800-meter bane, sagde han.

Siden er der trukket lod om startsporene, og det kunne nærmest ikke bliver værre. Slide So Easy fik det højeste startnummer 10 af 10 deltagere.

Det gør det ikke lettere, for Flemming Jensen havde håbet på et lavt startnummer i mødet med verdenseliten, hvor Slide So Easy ikke har den store erfaring.

- Det bliver et stort spring, men det er jo den, der er valgtt til at være den bedste repræsentant for Danmark. Det er klart, at der er nogen, der er på papiret er bedre end Slide So Easy, men det er et løb, der skal køres først, siger han i tv-interviewet herover.

Han tilføjer hurtigt:

- Den store vinderchance har vi ikke.

Slide So Easy er taget til VM med en sejr i den danske elite: Travliga 1.

Her gav den ifølge træneren et godt indtryk.

- Det hører med, at den tre uger inden var dårlig. Den blev behandlet på et dyrehospital, så den havde ikke den store træning i benene, men den gjorde det godt. Vi var godt tilfredse. Den har gået frem med det løb, så formen er indtakt.

Nu Aalborg skiftet ud med den store scene på Yonkers.

- Det er et spændende løb. Det er ejerne, der har sagt, at de gerne vil være med. Det er en kæmpe oplevelse, og der er ikke mange, der får den. Det er et eventyr, siger Flemming Jensen, der aldrig før har kørt løb i USA.

- Alle løb skal køres ens. Vi skal de hvad konkurrenterne indeholder, og så økonomisere med kræfterne. Der bliver ikke de store ændringer i løbsoplægene. Et løb med meget fokus, og det bliver spændende at køre.

- Ringostar Trebb, der vandt Elitloppet i år har vist sig fra den dårlige side. Det er jo nok dagsformen, der afgør det i den her klasse. Vi har en hest i fin form, slår Flemming Jensen fast.

Starten VM-løbet går kl. 21.40 dansk tid.

Kan vinde millioner: Så er lommepengene hjemme

Kørte rundt og græd efter Derbyet