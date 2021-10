Dansker genvinder EM 36 år efter

Steen Juul gentog EM-sejren fra 1985, da han prikkede Exteme til sejr i EM for 5-årige travheste

En unik gentagelse.

Det hører til sjældenhederne - måske er det en europæiske rekord. 36 år efter sin første sejr i EM for 5-årige travheste, gentog Steen Juul triumfen.

I 1985 vandt han det prestigefulde løb med Granit Bangbo - sejren blev gentaget på Åby Travet med sidste års danske derbyvinder Extreme.

Sådan ser det seneste danske EM-vinder ud med sejrskransen om halsen. Foto: MALIN ALBINSSON / TR BILD

Steen Juul angreb via det ekstra spor på inderbanen i opløbet på travbanen ved Göteborg, og så slog Extreme en af forhåndsfavoritterne Aetos Kronos.

- Det er fantastisk. 100 meter før målstregen havde jeg en god fornemmelse. Jeg havde ikke brugt hestens kræfter undervejs i løbet. I første sving brugte vi lidt krudt på at holde Aetos Kronos ude i andet spor, og derefter sparede vi kræfterne i inderbanen. Det var kanon, sagde Steen Juul til Kanal75 efter sejren.

Sejren blev så sikker, at Steen Juul ved målstregen kunne lave en sejrsgetus.

Med sejren skrev Steen Juul endnu et kapitel i sin fantastiske historie i dansk travsport. I en alder af 71 år vandt han EM-løbet for anden gang i karrieren.

Dansk travsport har udover kusken nu også en firebenet stjerne i den internationale elite, og sejren viser, at det ikke var for sjov, at Steen Juul allerede tidligt i sæsonen kaldte på en plads til Extreme i det internationale løb Copenhagen Cup.

Med sejren tog Extreme skridtet ind i den europæiske elite. Fortsættelse følger - og travfans glæder sig enormt.