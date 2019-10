Dansker med indflydelse på millionudbetaling

Ekstra Bladets spilforslag JÄGERSRO LØRDAG 26. OKTOBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 7-10-6-11

V75-2: 6-7-9-12-1

V75-3: 2

V75-4: 2

V75-5: 2-10-7-4-9-3

V75-6: 8

V75-7: 1-4-5-9

240 kroner Dagens danske: Key Mom (2 i V75-4) køres af danske Victor Rosleff, der kender hesten, da han har kørt den flere gange med flotte placeringer til følge. Det er ofte en fordel i disse lærlingeløb, hvor kuskens nerver også ofte spiller et puds. Men Victor Rosleff har både kørt i og vundet V75 løb. Hesten ser ud til at holde fin form, og startsporet er perfekt. Dagens sikre: Ringostarr Treb (8 i V75-6) kommer med to storløbssejre i bagagen. Denne gang er der dog lige det lille aber dabei, at distancen er 2640 meter, hvilket efterhånden er længe siden, hesten har prøvet. Ja, den har faktisk aldrig prøvet det på svenske baner. Jeg tror dog, at Ringostarr Treb er så meget bedre end konkurrenterne, at den vinder uden de store problemer.

Jägersro-banen ved Malmø er vært for V75-spillet sidst på eftermiddagen lørdag.

Müllers Memorial er dagens højdepunkt, men spillemæssigt er al opmærksomheden på den store jackpot-pulje, hvor en enlig spiller med syv rigtige henter omkring 34 millioner kroner.

Skal man som spiller hente den store pulje alene, så kræver det, at store favoritter falder. En dansker kan komme til at stå bag overraskelser på dagen.

Steen Juul kommer nemlig med to heste. Den danske trav-ræv er snu – han har været i branchen i over 40 år, og han ved, hvad der skal til, før heste kan slå til i de svenske V75-løb.

- Når jeg melder en hest til et løb, så er det, fordi jeg tror den rækker. Jeg har fuld forståelse for, at hesteejerne vil prøve V75 i Sverige, når deres heste er i orden. Det er lidt sjovere at køre om 100.000 kroner i V75 end 10.000 kroner i et dansk løb, siger Steen Juul til Kanal 75.

Han er træner på Charlottenlund Travbane og har sin gård i Osted ved Roskilde. Dermed er rejsen til Jägersro kort.

Vandt let to sejre i træk

Den første af Juuls heste er Sempre Avani (7 i V75-2) – en femårig vallak, der har vundet fire løb, taget to anden- og en tredjeplads i ni starter i år.

- Sempre Avanti er i fin form og vandt let to sejre i træk, inden den blev toer senest. Men der fik den ikke chancen, før de var i mål. Hesten var helt ukørt. Jeg trak aldrig vattet, og det løb var bare som træning for den.

- Den er gået godt i alle start for os – bortset fra den første. Jeg har aldrig kørt den i voltestart, men den er nem at dreje med, så jeg tror ikke, at det bliver noget problem, men det er svært at bedømme, hvor hurtig den er med springspor.

- Modstanden er hårdere end tidligere, så det er svær at sætte den ind i løbet. Uanset er hesten, hvor den skal være. Det bliver uden sko denne gang – senest gik den med sko, siger Steen Juul.

Artiklen fortsætter under billedet

Har testet vatudtræk

I løbet efter starter omgangens største favorit Giant Shadow, som har stablet sejre hos Björn Goop. En af de første udfordrer er Muscle Lane, som har gået godt hos Steen Juul. Efter tre sejre i træk blev den toer i V86-løb på Solvalla.

- Muscle Lane (3 i V75-3) blev forkølet og fik lidt feber, efter at den kom hjem fra Solvalla. Det gik hurtigt over, men vi måtte slette den fra en tiltænkt start. Siden har den bare trænet på, og alt virker normalt.

- Jeg har ikke kørt nogen hårde test med den, men den virker som før seneste start.

- Der gik den et rigtig godt løb i feltet og kom hjem i en fin tid i dårligt vejr og en dårlig bane. Førerhesten var ganske enkelt for god.

- Vi har et godt startspor, og den er hurtig fra start uden at være nogen raket. Jeg kører, hvad jeg kan fra start, men jeg kan ikke rigtig vurdere, hvor hurtig de andre kan åbne. Jeg ser, at Goops hest har fine resultater, men jeg kender den ikke rigtigt.

- Det bliver først gang i min træning, at den kommer uden sko. Det håber jeg, giver en ekstra veksel. Det bliver også med vatudtræk for første gang.

- Thomas Uhrberg testede det i opvarmning på Solvalla, men jeg ved faktisk ikke, hvorfor den ikke gik med det i løbet. Ud fra hvad hesten har præsteret tidligere, så skal den være med langt fremme, siger Steen Juul.